Dragons Catalans : 500 maillots et 6.000 billets déjà vendus pour le match au Camp Nou

Les Dragons Catalans ont clairement lancé leur campagne pour le Camp Nou (match événement contre Wigan le 18 mai) cette semaine. Les ventes de billets ont connu un bon début et le maillot collector encore plus.

Perpignan, France

Les Dragons Catalans montent en pression en vue du grand match au Camp Nou contre Wigan le 18 mai. La vente des billets a officiellement été lancée et les premiers jours ont été positifs. Les billets sont disponibles sur le site internet des Dragons ou directement à la boutique du stade Brutus. C'est principalement par le web que les premiers fans ont retiré le précieux sésame qui donnera accès au stade avant de devenir un bout de papier historique pour les fans de XIII.

En moins d'une semaine, ce sont à peu près 6.000 billets qui ont été vendus. Le week-end dernier, le président Bernard Guasch avait aussi donné en mains propres 5.600 billets au club de Wigan qui défiera les Dracs à Barcelone. Nul doute que ce contingent sera utilisé par le club anglais.

Les Dragons Catalans ont aussi dévoilé le fameux maillot qu'ils porteront ce 18 mai. Une nouvelle fois, c'est un clin d’œil au grand Barça et à la Catalogne sud. Les Dracs deviennent des spécialistes du genre, un maillot comparable avait déjà fait sensation lors d'un match événement (contre Wakefield) en 2015 et la saison suivante pour les matchs extérieurs, l'USAP, le club voisin quinziste affectionnent aussi ces clins d'oeil (cette saison en coupe d'Europe et lors du match contre Clermont en Top 14).

Toujours est-il que cet hommage tombe à point nommé pour le club treiziste et devient l'objet à vite acquérir pour les supporters : près de 500 maillots ont été vendus en quelques heures et notamment dans la nuit de jeudi à vendredi sur le site web des Dracs.

Pour ce match événement contre Wigan, les Dragons comptent élargir leur gamme et proposer progressivement d'autres produits.