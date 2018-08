Perpignan, France

Quand on parle de rêve d'enfants, Benjamin Garcia peut largement comparer et se rendre compte du chemin parcouru. En 2007, pour la finale des Dragons Catalans contre Sanit-Helens, il n'avait que 14 ans et c'est en supporter qu'il s'était rendu à Wembley.

"J'étais monté voir la finale avec mon père, raconte Benjamin Garcia. J'ai encore plein de souvenirs, c'était vraiment exceptionnel. A ce moment-là, je rêvais déjà de jouer pour les Dragons. Aujourd'hui, c'est moi qui invite toute ma famille à venir me voir à Wembley et je suis très content."

A 14 ans, Benjamin Garcia était déjà un des meilleurs jeunes de sa catégorie et de voir ce stade immense pouvait donc lui fixer un rêve, un objectif à atteindre.

"Je me rappelle de ce stade plein, ça met des étoiles plein les yeux et surtout en étant enfant, tu ne rêves que d'une chose c'est d'y aller et de jouer dans ce stade. Ca faisait vraiment partie de mes rêves et j'espère donc pouvoir le réaliser et en plus gagner le trophée cette fois pour les Dragons."

Benjamin Garcia avait été un des grands artisans de la qualification pour la finale avec ses deux essais marqués à Bolton. Il sera une des pièces maîtresses de l'équipe à Wembley, sur la pelouse cette fois.