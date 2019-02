Dragons Catalans : Gilbert-Brutus a déjà adopté Sam Tomkins

Sam Tomkins et les Dracs lancent leur saison

Perpignan, France

Sam Tomkins a mis les pieds en terrain déjà conquis. Les fans des Dracs n'avaient pas le moindre doute sur le potentiel de l'ex joueur de Wigan. A l'image de l'équipe, sans sortir le grand jeu, l'arrière a sorti un match propre et le moindre ballon qu'il a touché a fait frémir les fans catalans déjà impatients de vibrer pour les coups de génie de l'international anglais.

Dans le stade, en tribune Guasch, un drapeau est déjà à son effigie. Les premiers "Tooooomkins, Toooomkins" ont retenti à plusieurs reprises. Sam Tomkins a brillé au pied avec cinq réussites sur six tentatives et a même déjà inscrit son premier essai. Ce ne sera certainement pas le plus bel essai qu'il marquera en sang-et-or mais ça restera le premier.

La première prestation sous le maillot des Dracs est clairement positive. L'arrière Anglais a sauvé deux essais, mais il a également été de tous les bons coups en commençant à mieux se trouver derrière Matty Smith et Tony Gigot. Ce trio-là n'a pas fini de briller.

Déjà un drapeau à l'effigie de Sam Tomkins

Au même titre que l'autre chouchou du public Tony Gigot, Sam Tomkins est resté un peu plus longtemps devant la tribune Guasch au moment du tour d'honneur. Pas mal de supporters criaient son nom pour espérer un signe.

Pour Serge, "Tomkins, Smith et Gigot, c'est une belle chose, ça promet", "Tomkins est super fort", hurle à notre micro un jeune supporter. Tous nourrissent déjà beaucoup d'espoirs en cette équipe des Dracs et en Sam Tomkins qui a gagné quatre fois la Super League (avec Wigan), une cinquième fois dans quelques mois ne serait pas de refus du côté de Brutus.

Si les débuts de Sam Tomkins de par son CV étaient très attendus, c'est le recrutement des Dragons qui s'est distingué sur ce premier rendez-vous à Perpignan. Tomkins et Smith ne se sont pas ratés, quant à la troisième recrue alignée, le jeune Matt Whitley : il a été désigné homme du match.