Dragons Catalans : Israël Folau va-t-il rester ?

Les Dragons Catalans et Israël Folau sont en négociations et ça semble être "en bonne voie" selon le président Bernard Guasch. Le joueur australien est arrivé en début d'année aux Dragons et ça avait beaucoup fait parler ! Après seulement quelques matchs à XIII en France et durant la période de confinement, Folau a eu d'autres contacts et principalement avec des clubs de XV en France.

L'Union Bordeaux-Bègles avait manifesté de l'intérêt pour le joueur puis récemment et de manière plus appuyée, Montpellier a fait une proposition. Israël Folau a rejeté la proposition du club de Mohed Altrad. Depuis dix jours, c'est avec les Dracs qu'il discute.

Le président Bernard Guasch, joint par France Bleu Roussillon, reste confiant : "Nous savons que des clubs de Top 14 l'ont sollicité. Nous lui avons demandé d'être patient et, face à nous, il y a eu un homme clair, raisonnable et qui est intéressé pour rester. Je pense qu'à 31 ans, une année de plus avec nous, serait la meilleure des solutions. C'est quelqu'un qui a de la reconnaissance pour le club et dans la façon dont le club s'est engagé à ses côtés."

Le contrat d'Israël Folau se termine en novembre et la tendance serait donc que l'Australien reste une saison de plus à Gilbert-Brutus et à XIII.