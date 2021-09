Dragons Catalans : Jean Castex invité à la demi-finale

Les Dragons Catalans réalisent une saison exemplaire mais le rugby à XIII souffre toujours d'un manque de notoriété au niveau national. Les excellents résultats vont-ils faire avancer la cause ? Pour la demi-finale du 30 septembre à Gilbert-Brutus, dont les places assises ont été vendues en moins de deux jours, le président Bernard Guasch veut faire parler encore plus de son club :

"Je me suis permis d'invité Monsieur le premier ministre, Jean Castex, en tant que catalan d'adoption. Il est en train de voir son programme de la semaine prochaine. S'il ne vient pas, au moins il est au courant, il sait qu'il va y avoir un grand moment à Perpignan.

On va aussi faire passer un maillot des Dragons à l'assemblée nationale. Warrington l'a fait en Angleterre. On va le faire de façon à dire qu'on existe. Il faut qu'on aille au devant des choses, il faut qu'on aille se montrer, il faut qu'on aille taper à toutes les portes. Il y a un gros boulot à faire. Le rugby à XIII s'est lamenté pendant trop longtemps mais aux Dragons Catalans depuis quinze ans on a tapé à toutes les portes, on en a ouvert pas mal et il faut encore en ouvrir demain. Il y a un nouveau président à la FFR XIII qui arrive avec beaucoup d'envie et d'ambitions, il y aura peut-être une coupe du monde en 2025 en France. Tout ça va dans le bon sens pour que le rugby à XIII retrouve le rang qu'il avait il y a quelques décennies."

Bernard Guasch s'inspire aussi du club de Warrington qui a remis ce jeudi un maillot au président de l'assemblée nationale française Richard Ferrand. Les Dragons préparent désormais cette demi-finale dans un stade bien trop petit et vétuste pour un tel événement. Pour l'heure, 45 demandes d'accréditations ont été transmises au club "il faut qu'on pousse les sièges, on ne sait pas comment va s'organiser la tribune de presse tellement on n'a pas de places", a expliqué Bernard Guasch qui espère aussi que ce match fera avancer les chose spour la modernisation du stade Brutus.