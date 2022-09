Dragons Catalans : l'arbitre du quart avait voyagé avec Leeds et "ce n'est pas acceptable"

Les Dragons ne disputent pas les demi-finales de la Super League ce week-end. Ils ont été sortis de la compétition vendredi dernier par Leeds 20 à 10. À la fin du match, l'arbitre de la rencontre a quitté la pelouse sous les jets d'eau et de bière. Les supporters étaient en colère suite à certaines décisions. La colère est d'autant plus grande en apprenant que l'arbitre du match a effectué le voyage depuis l'Angleterre dans le même avion que l'équipe de Leeds.

Pour l'entraîneur des Dracs, Steve McNamara, au-delà des décisions de James Child et de ses assesseurs durant le match, ce voyage commun pipait les dés d'entrée. Invité de l'émission 100% Dragons sur France Bleu Roussillon, le coach anglais l'a fait clairement savoir : "Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas droit ! Ce n'est pas juste dans la compétition, ce n'est pas juste pour les adversaires et donc ce n'est pas juste pour nous ! En faisant ça, il se met dans une position qui, de base, est inconfortable. Une fois que tu te mets dans cette position, tu t'exposes forcément aux critiques, et en plus des deux côtés, tu ne peux pas sortir gagnant et intouchable d'une telle situation."

"L'arbitre n'aurait pas dû se mettre dans une telle situation."

Les Dragons et Steve McNamara ne mettent pas la responsabilité de leur défaite sur le dos des arbitres de cette rencontre, mais cette proximité affichée avec le club adverse ne passe pas et le malheureux événement a été remonté aux instances de la Super League : "Oui, bien sûr nous l'avons fait remonter aux instances, car c'est contre le bon sens de faire des choses comme ça en sport, ça ne devrait pas arriver quelque chose comme ça, c'était une qualification pour les demi finales en jeu ! Bien sûr on a mal joué, mais ça ne change rien, l'arbitre n'aurait pas dû se mettre dans cette situation."

Interrogé sur la qualité de l'arbitrage en Super League, le stratège anglais concède que : "L'arbitrage en NRL est beaucoup plus performant, les arbitres sont nettement plus entraînés. En Super League, la majorité des arbitres sont jeunes et ça affecte pas mal le jeu. Le niveau des arbitres n'est vraiment pas le même qu'en NRL."

Les saisons se suivent et se ressemblent pour les Dragons catalans vis-à-vis de l'arbitrage. L'année dernière, les Dracs avaient échoué de peu en finale de la compétition et la saison s'était achevée par un coup de gueule du président Bernard Guasch qui avaient qualifié les arbitres de "médiocres" : ce qui avait valu au club une amende.