Dragons Catalans : l'entraîneur Thomas Bosc est prêt pour le marathon de Barcelone

C'est un gros week-end intense et sportif qui s'annonce pour Thomas Bosc, mais ça tombe bien, il aime ça ! L'entraîneur sera bien sûr sur le banc à Brutus, ce samedi à 18 heures, pour diriger les Dragons Catalans qui viseront une cinquième victoire en cinq matchs de Super League face à Hull KR. Dans la foulée, dimanche, il participera à son troisième marathon de Barcelone et le Catalan nourrit des ambitions personnelles. Très tôt le dimanche matin, il prendra la direction de la capitale catalane.

ⓘ Publicité

Lors de sa première participation, il avait effectué le parcours en 4 heures et 9 minutes, il avait mis 13 minutes de moins la fois suivante. Cette fois, il met la barre encore plus haut : "J'ai hâte d'y être. Le premier marathon que j'avais fait, c'était vraiment pour le plaisir de le faire. Le deuxième, c'était pour battre mon premier temps et là je me suis lancé un bon défi. J'ai fait une bonne préparation sur 14 semaines avec l'objectif de faire un bon chrono. Je veux passer en dessous des 3 heures 45 et on verra, le jour J, si je peux faire encore mieux et accrocher les 3h30."

Ancien joueur emblématique des Dragons de 2006 à 2017 puis entraîneur depuis 2017, Thomas Bosc a toujours aimé la compétition, le dépassement de soi, mais aussi tout le travail physique : "Quand tu as été joueur de haut niveau, que tu as eu ce petit stress d'avant match, cette petite boule au ventre à chaque fois que tu aimes te fixer des objectifs, tu ne peux pas t'en passer et c'est ce que je recherche encore. Quand j'étais joueur, j'aimais courir et j'ai toujours dit que je voulais faire un marathon."

Thomas Bosc est aussi un Catalan de cœur et courir dans Barcelone reste une aventure exceptionnelle : "L'ambiance est géniale, tout le monde t'encourage sans cesse, te pousse et il y a des pancartes pour te donner du courage, c'est un bon défi."

Plus de 15.000 personnes vont participer au marathon de Barcelone qui s'élancera dimanche matin. Une bonne victoire des Dragons la veille permettrait à Thomas Bosc encore plus tranquillement d'atteindre son objectif.