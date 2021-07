Dragons Catalans : le capitaine Benjamin Garcia prolongé pour trois ans

Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Alors que les Dragons Catalans ont enchainé une dixième victoire sur onze matchs jeudi 1er juillet face à Huddersfield et qu'ils sont toujours leaders de la Super League, le club annonce samedi 3 juillet que son capitaine, le troisième ligne Benjamin Garcia, est prolongé pour trois années de plus. Comme quinze autres joueurs catalans, son contrat devait se finir le 30 novembre prochain.

Formé à Avignon, le joueur de 28 ans est arrivé au club au milieu de la saison 2013. "Benji" est rapidement devenu titulaire, puis leader avant de succéder dans le rôle de capitaine de l’équipe à Rémi Casty cette saison. Il totalise 159 matchs et 29 essais sous le maillot sang et or. "Je suis très heureux de rester et de prolonger pour les trois prochaines saisons avec les Dragons", a-t-il déclaré dans un communiqué du club. "Le groupe vit vraiment bien ensemble, il y a une grosse cohésion dans l’équipe et cela se ressent dans les résultats. Le club est ambitieux et j’ai envie de ramener de nouveaux trophées à Perpignan."