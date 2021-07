Dragons Catalans : "Oui, cette saison, nous faisons peur" (Thomas Bosc)

Avant le déplacement des Dragons Catalans ce vendredi soir à Leeds, l'entraineur-adjoint Thomas Bosc fait le point sur le superbe début de saison et reconnaît que, cette année, les Dragons "inspirent plus de crainte et de peur" chez leurs adversaires.

Les Dragons Catalans tiendront-ils à tenir le rythme ? Le club treiziste de Perpignan, invaincu à l'extérieur depuis le début saison, affronte les Rhinos de Leeds ce vendredi soir pour le choc de la 13è journée de Superleague. Sam Tomkins (qui revient de suspension) et Alrix Da Costa (remis de son KO) sont tous les deux de retour. Entretien avec Thomas Bosc, l'entraineur-adjoint des Dragons.

Leeds / Dragons Catalans. Ca ressemble à un véritable choc...

Oui par rapport aux derniers résultats, c'est un match qui arrive au bon moment avec deux équipes en forme. C'est effectivement un gros test pour nous.

Votre défense est devenue votre marque de fabrique depuis le début de saison. Comment l'expliquer ?

Oui depuis le début de la saison, nous insistons beaucoup sur ce domaine. C'était un de nos objectifs de l'intersaison. On sait que si on veut être performant et gagner à la fin, ce n'est pas l'équipe qui attaque le mieux qui arrive au bout, c'est celle qui défend le mieux. On a donc clairement mis l'accent dessus, les joueurs font le job. Il y a un très bel état d'esprit de groupe : les mecs travaillent ensemble, mettent beaucoup d'intensité dans ce domaine. Contre Huddersfield, on a par moments joué à douze ou même à onze et, malgré tout, on sent l'équipe sereine. La ligne défensive monte très vite. Dès que le ballon part d'un côté, c'est l'autre côté qui arrive et qui pousse, non vraiment ça bosse très bien. Faut être fiers mais faut pas se voir trop beau et bien garder la tête sur les épaules.

"Pas de risque de prendre la grosse tête."

Justement vous venez de l'emporter en marquant 50 points à Huddersfield, vous êtes toujours invaincus à l'extérieur et toujours leader de Superleague. Y-a-t-il un risque de prendre la grosse tête ?

Non je ne crois pas. D'abord pour le match de vendredi, on connait la qualité de cette équipe de Leeds. Nous avons montré aux joueurs des images de la victoire de Leeds à Warrington, nous savons clairement que si nous ne sommes pas prêts mentalement et physiquement, ce sera très très dur.

Ensuite, sur la durée, pour éviter que les têtes gonflent, ça passe par les discours du staff mais aussi ceux des leaders. Nous avons trois joueurs leaders : le capitaine Ben Garcia, Julian Bousquet et Sam Tomkins. Tous sont des joueurs d'expérience et qui restent très performants sur le terrain alors quand ils prennent la parole, les autres respectent forcément. Il faut aussi garder ce bon relationnel avec le staff. Il y a aussi des joueurs qui jouent peu depuis le début de saison, c'est notre travail aussi de les maintenir sous pression car, on le sait, il peut y avoir un coup de moins-bien ou des blessés.

La remontée des contaminations au Covid en Angleterre ? À nous de rester prudents...

Sentez-vous que le regard de vos adversaires anglais a changé sur les Dragons grâce à ce très bon début de saison ?

Oui on inspire peut-être un peu plus de crainte par rapport à ce que l'on montre depuis plusieurs semaines. Plus de respect aussi car nous avions la fâcheuse habitude d'être inconstants. Là on réussit à enchainer les performances donc forcément il y a , je pense, un peu plus de crainte avant de nous rencontrer.

Diriez-vous que les Dragons Catalans font peur cette saison ?

C'est une question à poser à nos adversaires mais je pense qu'on fait peur oui. Les résultats parlent donc je pense que de l'autre côté de la Manche, ils doivent remarquer que nous faisons de belles choses depuis le début de saison.

Êtes-vous inquiet de la recrudescence du Covid et du variant Delta en Angleterre (25.000 nouveaux cas par jour) ?

Faut faire très attention. C'est vrai que ça repart mal donc c'est une alerte aussi pour nous. Nous devons faire très attention car le virus est toujours là.

