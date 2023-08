Dragons Catalans : "pas facile de trouver quelqu'un pour me succéder", confie Bernard Guasch

Bernard Guasch était l'invité de notre premier 100% Dragons, sur France Bleu Roussillon. Le Président des Dracs est revenu sur la dernière défaite contre Wigan mais évoque aussi tous les espoirs de décrocher le titre dans les deux prochains mois. Bernard Guasch a également évoqué l'avenir de la Super League et des Dragons et il a annoncé que les collectivités s'étaient mises d'accord pour la construction de la future tribune de 3.700 places à Brutus.

Le rêve d'un sacre

"On est à quatre journées de la fin et tout le monde y pense. Les dirigeants, les entraîneurs, les joueurs, les gens, tout le monde a envie d'aller gagner ce trophée. On est à la première place de cette compétition très compliquée. Il faut être présent du début à la fin et on est à la première place depuis le mois de juin. On a eu ce petit pépin contre Wigan, maintenant il faut réagir. "

La grosse défaite contre Wigan

"On en a longuement parlé avec le coach et ses adjoints. On a démarré ce match à l'envers et tout a souri à Wigan dans les vingt premières minutes (...). Ils ont vite marqué des essais qui font très mal en première mi-temps. Tactiquement, Wigan a très bien joué et on n'a pas eu les ressources pour revenir. Il faut se remettre au travail et retrouver l'humilité, sachant que les Anglais ne nous laisseront pas gagner comme ça. Ca doit être un bon accident et une bonne leçon. C'est sur des défaites comme ça qu'on doit construire les victoires de demain. "

Le nouveau souffle de la Super League

"On a cru que le rugby à XIII était dans le même cas que le rugby à XV en Angleterre. On l'a cru un peu trop vite mais je m'aperçois que plusieurs gros clubs viennent d'être repris par des nouveaux présidents. IMG a redonné un souffle nouveau depuis près de deux ans. Des nouveaux investisseurs arrivent à Wigan, Hull FC, Warrington mais aussi à Hull KR. Le niveau va augmenter de nouveau.

Wigan a 150 ans, c'est un club ancien comme d'autres, et après les difficultés du COVID, tous ces clubs se remettent vite en place. On a cru que notre heure arriverait peut-être un peu trop vite donc on va bien méditer une nouvelle fois sur cette défaite de samedi dernier car on n'a pas encore gagné la Super League. "

L'éventuelle succession de Bernard Guasch

"Bien sûr que j'ai toujours envie de passer la main, ça fait plus de deux que j'y réfléchis et que je cherche une personne qui voudrait bien reprendre le flambeau. J'ai questionné pas mal de gens. On vient de passer plusieurs années difficiles à cause du COVID et on ne sait pas ce qui va se passer les deux prochaines années. Ce n'est pas facile de trouver quelqu'un pour me succéder aux Dragons. C'est difficile à gérer, il y a un gros enjeu financier, il n'y a personne aujourd'hui mais ça va se faire. Mais, ce n'est pas le fait de gagner la Super League cette saison qui ferait que je quitte le club. Et puis, je ne quitterai jamais ce club, même s'il y avait un nouveau président demain, je serai là pour l'accompagner."

Le projet de la tribune

"Enfin, ça y est, c'est acté. Le Département et la Région vont s'engager derrière la Mairie dans les jours à venir pour démarrer les travaux de cette tribune. Je vais essayer de rencontrer M. le Maire qui nous suit et nous accompagne pour essayer d'activer au plus vite les travaux pour cette tribune dont on a grandement besoin. Car, en attendant cette tribune, on doit réfléchir à comment agrandir les espaces réceptifs pour la saison prochaine, tellement on a de demandes. La tribune reste un projet important, le coût est passé de 10 millions à 14 millions ça a pu mettre du temps mais cette saison on a fait nos preuves."

Revoir l'émission 100% Dragons avec Bernard Guasch