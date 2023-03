Dragons Catalans : Quand Fouad Yaha, le recordman des essais, devient consultant radio

Fouad Yaha ne peut pas laisser indifférent ! L'ailier des Dragons a fait beaucoup parler de lui la saison dernière en battant le record d'essais marqués pours les Dracs (88) et en atteignant ensuite la barre des 100 ! A 26 ans, on sait déjà qu'il restera dans l'histoire du club mais en plus de ça le personnage a de quoi plaire aux supporters. Connu pour être timide et réservé en public, il est pourtant un des ambianceurs du vestiaire, toujours prêt à embêter ses coéquipiers.

Blessé à l'épaule, Fouad Yaha ne pourra pas rejouer avant le mois de juin. Lors de l'émission 100% Dragons sur France Bleu Roussillon, le jour du match à Wigan, nous lui avions lancé à la fois l'invitation et le défi de venir vaincre sa timidité en direct en commentant un match sur France Bleu Roussillon. Pari relevé et mission accomplie ! Fouad Yaha a accompagné Bruno Onteniente aux commentaires lors de la rencontre, ce samedi 18 mars, contre Hull KR ( victoire 26 à 12 des Catalans ).

"Je me suis régalé"

Si Fouad Yaha exprimait son inquiétude avant de commenter : "Quand je suis en tribune, je hurle pendant un match, ça va être dur de se retenir au micro". A la fin de la rencontre, l'ailier était heureux d'avoir vécu cette expérience : "C'était bien, je me suis régalé. Des fois j'étais stressé alors je parlais moins, j'étais concentré sur le match mais c'était vraiment une bonne expérience et je suis très content de l'avoir fait. C'est quand même compliqué à faire, des fois il faut retenir ses mots, mais j'espère revenir le faire pour m'améliorer", a expliqué avec un grand sourire Fouad Yaha dont la présence en tribune de presse n'a pas laissé indifférent les confrères et notamment la journalistes anglais.