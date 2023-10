Dragons Catalans : Sam Moa s'en va, Andy Last arrive

Les Dragons catalans préparent leur demi-finale de vendredi prochain contre Saint-Helens. Mais, ce que l'on a compris depuis plusieurs mois, le visage des Dracs va pas mal changer la saison prochaine**. Des joueurs importants comme Tomkins, Pearce ou encore Keighran vont partir à la fin de saison**. Quatre recrues ont déjà été annoncées : Satae, Fages, Sims et Nikorima.

Au sein du staff aussi il va y avoir du mouvement. Ce lundi, le club catalan a officialisé le départ de Sam Moa. L'ancien pilier des Dracs avait intégré le staff de Steve McNamara en 2022 en tant qu'entraîneur assistant et il repart en Australie "pour raisons personnelles."

Dans la foulée, les Dragons Catalans officialisent déjà le nom de son remplaçant. Il s'agit d'Andy Last, l'actuel entraineur adjoint de l’équipe d’Angleterre.

Andy Last a fait ses débuts d’entraineur à la tête de Hull FC en 2020 avant de rejoindre le staff de l’équipe d’Angleterre au poste d’entraineur adjoint en vue de la Coupe du Monde 2021. Passé entraineur adjoint de Wakefield en 2021, il avait ensuite rejoint le staff de Castleford. Après le départ de l’entraineur en mars dernier, il avait pris la tête des Tigers pendant 5 mois.

**Andy Last : "**Je suis extrêmement fier et honoré de rejoindre les Dragons et je suis impatient de rejoindre le staff de Steve McNamara. L’opportunité de travailler dans un grand club avec des joueurs de qualité pour la saison 2024 était quelque chose que je voulais vivre. Je vais m’imprégner de la culture française et j’espère aider le club à poursuivre les bons résultats et les performances que les Dragons ont obtenu ces dernières saisons. Steve McNamara, entraîneur des Dragons Catalans."

Steve McNamara : "Andy sera un très beau renfort pour notre staff. Son expérience dans de nombreux domaines, son souci du détail et son professionnalisme seront un atout considérable pour nous. En tant qu’actuel entraineur adjoint de l’équipe d’Angleterre, je suis sur qu’il ne se contentera pas d’améliorer ce que nous faisons déjà et il n’hésitera pas à remettre en question notre façon de penser dans notre préparation et notre performance."