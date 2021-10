Dragons Catalans : Sam Tomkins élu meilleur joueur de la Super League

Simply the best ! Sam Tomkins a décroché la prestigieuse récompense du "man of steel". Autrement dit : il a été désigné meilleur joueur de la Super League 2021, avant la grande finale de samedi. Si pour la star anglaise c'est la deuxième fois de sa carrière qu'il obtient cette distinction (après 2012), c'est la toute première fois en quinze ans qu'un joueur des Dragons est récompensé.

L'arrière anglais réalise une grande saison : 10 essais et 20 passes décisives en 20 matchs disputés. Depuis son arrivée en 2019 aux Dragons catalans, l'arrière n'a jamais déçu et brille par sa régularité et par son poids sur l'équipe.

Cette récompense est pour lui un très beau symbole : "J’ai l’impression que j’ai remporté mon premier Man of Steel il y a une éternité. J’ai vu des photos de moi lorsque j’ai gagné ce trophée la première fois, je n’étais qu’un jeune qui prenait du plaisir à jouer au rugby. Je suis à une différente étape de ma vie maintenant. Et ce trophée, qui arrive 10 ans plus tard dans ma carrière, signifie encore plus aujourd’hui. »

Sam Tomkins, touché au genou, a manqué la demi finale des Dragons Catalans contre Hull RR. Sa participation pour la finale reste incertaine et une décision sera prise d'ici la fin de semaine.

Lors de cette cérémonie de récompenses pour la Super league, l'entraîneur Steeve Mc Namara a aussi été récompensé et désigné comme le meilleur entraîneur de la Super League 2021. Un entraineur du club avait déjà obtenu cette distinction : Trent Robinson en 2011.