Dragons Catalans : trois jeunes signent un contrat pro

Trois jeunes des Dragons Catalans ont signé un contrat pro et feront partie de l'équipe première pour la saison 2018.

Les Dragons poursuivent la construction de leur effectif pour la saison 2018. Cette fois, ce sont trois jeunes du club qui prennent du galon. Si Alrix Da Costa avait déjà signé un contrat pro, ce n'était pas le cas pour Arthur Romano et Georgy Gambaro.

Alrix Da Costa et Arthur Romano ont paraphé des contrats de deux ans et Georgy Gambaro d'un an. Les deux premiers ont déjà évolué avec les Dragons Catalans.

Arthur Romano, originaire de Carpentras, a rejoint le club des Dragons en 2015 et avait intégré l'équipe des U19 puis les U23 (cette saison). Le jeune centre de 20 ans, a fait ses débuts en Super League en 2017 mais après deux apparitions il s'est sérieusement blessé au tendon d’Achille.

Georgy Gambaro est un ailier de formation, originaire de Carcassonne. Il est aussi arrivé aux Dragons en 2015. Il a 19 ans et a participé aux entraînements du groupe professionnel en cette fin de saison. Il fait partie de l'équipe de France jeunes qui s'est notamment illustrée la semaine dernière en battant l'Angleterre à Brutus.

Alrix Da Costa, lui, se fait progressivement sa place au sein du groupe professionnel. Il reste donc aux Dracs jusqu'en 2019. Le jeune de 20 ans avait signé son premier contrat pro en 2016. Il est originaire de Limoux. Cette saison, il a enregistré 18 feuilles de match.

Alrix Da Costa - Neko Grouch

"C'est essentiel pour le développement du club" Steve McNamara

En faisant signer ces trois jeunes, les Dragons Catalans montrent leur volonté de grandir et d'introduire de plus en plus de jeunes Français dans leur groupe. Pour l'entraîneur Steve McNamara : "C'est essentiel pour le développement du club de former des jeunes joueurs et de les hisser jusqu’au plus haut niveau en équipe première. Je suis impatient de les retrouver très rapidement et de travailler à leurs côtés durant l’inter-saison. »

C'est aussi une satisfaction pour le directeur du centre de formation du club Bruno Castany de voir certains de ses jeunes gravir les échelons : "C'est encore une grande satisfaction de voir de nouveaux jeunes joueurs passés par le centre de formation signer un contrat de joueur professionnel au sein du club. Tous diplômés, c'est la preuve que le double projet scolaire et sportif que nous proposons à tous ces jeunes fonctionne pleinement."