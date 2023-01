Dragons Catalans : une amende et une menace de huis clos

Les dernières minutes et la fin du match avaient été houleuses en tribune lors de l'élimination des Dracs en quart de finale de Super League par Leeds en septembre 2022. Le public avait manifesté sa colère face aux décisions arbitrales par des jets de bouteilles, de papiers, mais aussi des cris et insultes.

Les Anglais n'ont guère apprécié et, plus de trois mois plus tard, le club a été sanctionné d'une amende de 28.000 euros. Par le biais d'un communiqué, les Dragons précisent aussi que : "Le club a également été informé que toute nouvelle mauvaise conduite entraînerait une sanction sans précédent dans l’histoire de la Super League, à savoir une suspension de deux matchs à domicile à huis-clos, également en sursis jusqu'à la fin de la saison 2023. Ces sanctions font suite à un certain nombre d'incidents de mauvaise conduite des spectateurs ou de critiques inacceptables des officiels de match pour lesquels le club a été puni ces dernières saisons."

Ce jour-là, le 9 septembre 2022, l'élimination avait été frustrante pour les fans des Dracs et énervante aussi en apprenant que l'arbitre du jour avait voyagé avec le club de Leeds. L'entraîneur des Catalans, Steeve McNamara avait lui aussi manifesté sa frustration et son énervement.

Les Dragons poursuivent en ce moment leur préparation pour la prochaine saison. Ils débutent un stage en Espagne, dimanche. Le premier match de la saison se jouera le 17 février à Wakefield avant les débuts à Gilbert-Brutus la semaine suivante contre Leigh.