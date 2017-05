Dragons Catalans : une équipe rajeunie pour aller à Hull

Les Dragons Catalans jouent vendredi soir leur match de cup à Hull FC. C'est l'avalanche de blessés chez les Dracs et du coup pas mal de jeunes vont faire le déplacement.

La situation est compliquée en ce moment chez les Dragons Catalans. Les Dracs viennent de subir trois défaites en Super league et avaient l'occasion de s'aérer l'esprit avec un nouveau challenge : la cup. Pour ce match à élimination directe, les Dracs seront privés de pas mal de joueurs

Laurent Frayssinous a dévoilé son groupe pour le déplacement à Hull FC ce vendredi 12 Mai à 21h au KCOM Stadium en 1/8èmes de finale de la Challenge Cup.

Krisnan Inu, Jodie Broughton, Jason Baitieri, Luke Burgess et Justin horo sont toujours blessés et absents. Désormais, ce sont Thomas Bosc, greg Bird, Brayden Williame, Paul Aiton, Ben Garcia et Louis Anderson qui ont rejoint l'infirmerie et qui sont absents pour le déplacement à Hull.

les Dragons enregistrent un retour, celui de Luke Walsh, qui a purgé son match de suspension.

Pour ce déplacement périlleux et pourtant capital, les Dragons intègrent donc pas mal de jeunes dans leur effectif : Paul Séguier, Alrix Da Costa, Jordan Dezaria et Matthieu Khedimi. Ugo Perez, Lambert Belmas, Lucas Albert ou encore Thibaud Margalet sont toujours là.

Le groupe pour Hull FC

1. Tony GIGOT

5. Fouad YAHA

6. Luke WALSH

7. Richie MYLER

8. Sam MOA

10. Rémi CASTY

14. Julian BOUSQUET

18. Vincent DUPORT

19. Mickael SIMON

21. Iain THORNLEY

22. Lucas ALBERT

23. Alrix DA COSTA

24. Paul SEGUIER

25. Thibaud MARGALET

26. Lambert BELMAS

27. Ugo PEREZ

28. Jordan DEZARIA

29. Matthieu KHEDIMI

Vivez le match Hull FC - Dragons Catalans sur France Bleu Roussillon ce vendredi soir, dès 20h30