Dragons Catalans, une nouvelle saison et toujours de l'ambition

Les Dragons Catalans entament ce vendredi une nouvelle saison de Super League. Depuis leur arrivée dans le championnat d'Angleterre en 2006, ils ont gagné plus que le respect et figurent chaque saison parmi les favoris de la compétition. Cette saison encore, selon plusieurs médias et spécialistes anglais, les Dracs ont le statut d'outsiders derrière les grands favoris Saint-Helens et Wigan.

Aux Dragons, on préfère pourtant avancer masqués :"Il faut surtout qu'on garde cette constance de se qualifier chaque saison, c'est le plus important pour le club, affiche le capitaine Benjamin Garcia. Quand je suis arrivé, il y a dix ans en arrière, c'était rare de jouer les play-offs. Après, un match de playoff est toujours différent, c'est toujours un peu de chance aussi. notre objectif c'est simplement d'aller le plus loin possible."

Il y a cette frustration de la saison dernière et l'élimination en quart de finale : "notre fin de saison a été décevante, commente le demi australien Mitchell Pearce, on a bien rebondi, on a fait une bonne pré-saison, on va revenir plus fort. En tout cas, je suis impatient que ça commence."

Premier obstacle à Wakefield

Les Dragons ne devront pas se manquer d'entrée dans ce championnat face à deux adversaires qui visent le maintien : Wakefield et Leigh avant un premier choc contre Wigan. Dans ce championnat annoncé toujours plus serré, un bon début de saison est primordial.

"La victoire est importante même si on n'a pas mal de blessés. Des jeunes vont être alignés et ils ont fait de bons entraînements et ça va être à eux de saisir leur chance. On est prêt", poursuit Benjamin Garcia. Il faudra l'être car à Wakefield, ce n'est jamais une partie de plaisir, les Dragons avaient réussi à conjurer le sort la saison dernière en y gagnant après des années de disette.

Pour ce premier match, les catalans pourront compter sur leurs cinq recrues : Manu Mau'u, Adam Keighran, Tom Johnstone, Siua Taukeiaho et Romain Navarete.