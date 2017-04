Dragons Catalans : une première en Super League pour Lambert Belmas, "c'est un autre monde"

Les Dragons se sont imposés à Huddersfield 29 à 22 et se rassurent. Lors de ce match, le jeune Lambert Belmas a célébré sa première titularisation en Super League. Un moment fort pour lui.

Les Dragons ont plusieurs blessés et sont particulièrement dépourvus au poste de pilier. Pour le déplacement à Huddersfield, il a fallu faire appel à la jeune garde et c'est Lambert Belmas qui a été titularisé et qui a fait, du coup, sa toute première apparition en Super league.

A 19 ans, l'ancien joueur de Carcassonne a fait une première prestation remarquée et se souviendra forcément de ce premier match qui s'est en plus terminé sur un succès (29 à 22).

Lambert Belmas : "C'était un formidable moment, c'est sûr que je m'en souviendrai. Faire un premier match qui se termine en plus par une victoire, c'est toujours bien. J'avais un peu de pression mais les joueurs m'ont beaucoup aidé, ils m'ont beaucoup parlé avant le match et ça m'a mis en confiance et aidé à réussir.

"Ca va très vite"

Au début, il y a quelques jours, je ne pensais pas être titulaire, je ne pensais même pas jouer, puis le coach m'a dit que je jouais donc tant mieux pour moi. C'est sûr qu'en jouant un premier match, t'as envie d'y revenir tous les week-ends, surtout avec des joueurs comme ça, on verra bien ce que la suite me réserve.

Le plus dur ça a été le rythme, ça va très vite. C'est un autre monde par rapport à l'élite. Au moindre faux pas en défense, on prend l'eau directement. Après le match, l'entraîneur 'ma dit que ce n'était pas trop mal mais qu'il fallait que je m'améliore en défense mais que dans mon comportement c'était très bien."