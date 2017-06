Dragons Catalans : une première pour Nabil Djalout, "un rêve qui se réalise"

À 28 ans, Nabil Djalout va porter le maillot des Dragons Catalans pour la première fois. Le Salanquais est la surprise du chef, le joueur qu'on n'attendait plus et qui ne va surtout pas se retenir contre Huddersfield pour sa première chez les pros après un parcours rugbystique semé d'embûches.

On parle souvent des petits jeunes, tout heureux de faire leur premier match chez les grands. À 18, 19 ans voire 20 ans, la joie est déjà grande pour ces jeunes qui sont quelque part programmés pour arriver au haut niveau.

Pour Nabil Djalout, ce rêve de goûter au plus haut niveau arrive à 28 ans après bien des péripéties, des embûches et des choix à faire. Sorti du chapeau en pleine saison, le voilà qui va apporter sa hargne aux Dracs. Sur cet aspect-là, personne n'a de doute dans l'équipe.

Nabil Djalout a été formé au XIII Catalan "par Bruno Onteniente qui me connaît depuis tout gamin". À 16 ans, il a rejoint l'UTC "avec qui j'ai gagné deux titres". Il a continué à Pia, à partir de 19 ans; "où j'ai passé quatre belles années avec des joueurs fantastiques". La suite a été plus compliquée à Lézignan où Nabil Djalout a surtout enchaîné les blessures, il s'est ensuite relancé à Palau mais là encore, une blessure au genou a bien freiné sa carrière. Du coup pour se ressourcer, il coupe avec le rugby à XIII pendant un an et demi. Durant cette période, il se tourne vers le rugby à sept avec la sélection algérienne.

C'est la saison dernière qu'il tente sa chance avec Saint-Estève XIII Catalan, l'antichambre des Dragons : "J'ai demandé s'il était possible de venir jouer et de faire un essai. Ils n'avaient pas l'air très chauds et finalement, je suis venu. J'ai fait une saison, ça s'est bien passé, on a gagné la coupe de France". Nabil Djalout est conservé dans l'effectif et peut rêver de porter le maillot des Dragons et en fait "tout est allé vite".

Les trois dernières semaines ont été intenses pour Nabil Djalout. Il a d'abord été convoqué en équipe de France et dans la foulée c'est Jérôme Guisset qui s'est tourné vers lui pour intégrer le groupe des Dragons, "la cerise sur le gâteau mais maintenant il faut aller au mail".

"J'ai vraiment du mal à réaliser, c'est fou"

France Bleu Roussillon : Après votre parcours, comment percevez-vous de vous retrouver dans le groupe des Dragons pour jouer contre Huddersfield ?

Nabil Djalout : C'est une très belle récompense, je suis très heureux. C'est une belle surprise que le staff m'a réservée. Je ne m'y attendais pas. Tout est allé très vite et j'espère que ça va bien se passer. C'est allé très vite, j'ai rejoint le groupe dans la semaine et je n'ai fait que deux entraînements. Mardi, j'ai reçu un coup de téléphone, mercredi matin je suis allé à l'entraînement et le coach m'a dit clairement que si j'avais la licence je risquais de jouer ce week-end. J'ai encore du mal à réaliser. Je suis super excité, je ne sais pas combien de temps je vais jouer mais je sais que je vais commencer.

FBR : Quelles ont été les consignes pour ce match pour vous ?

ND : Déjà on m'a dit de rester moi même, de rester sur mon agressivité, de prendre les ballons, de courir dur, de plaquer dur. Il faut que je joue mon jeu, je n'ai pas à réinventer le rugby. Que je joue comme je sais le faire et ça suffira.

FBR : Vous êtes originaire de Villelongue-de-la-Salanque, comment a été perçue cette nouvelle ?

ND : Il va y avoir beaucoup de monde dans les tribunes de Brutus ! Tout le monde m'a appelé. Je n'étais pas sûr de jouer donc j'ai juste prévenu ma famille mais avec les réseaux sociaux, quand la nouvelle a été annoncée, tout le monde était super heureux et j'ai reçu plein de messages. C'est une belle récompense, un rêve qui se réalise après toutes les galères que j'ai connues. J'ai vraiment du mal à réaliser. C'est fou.

FBR : Qu'est ce que ça représente concrètement de porter le maillot des Dragons Catalans ?

ND : J'ai été formé au XIII Catalan et c'est vite devenu un rêve de côtoyer les Dragons. Après, comme dit l'entraîneur, il y a une différence entre être un Dragon et jouer. Maintenant qu'on m'a fait confiance pour montrer ce que je sais faire,. J'espère être à la hauteur, je ne veux pas décevoir.