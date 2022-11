Du Crédit Agricole à la Coupe du monde 2023, la belle histoire de Thibault de Freitas

Thibault de Freitas, 30 ans, a retrouvé cette semaine les bureaux du Crédit Agricole où il travaille en Gironde. "Ils ont été sympas, ils m'ont permis de poser trois semaines de congés sans solde pour aller au Qatar. Moi, je m'étais orienté sur l'après-rugby. C'est maintenant que de bonnes opportunités peuvent se présenter à nous", raconte le troisième ligne. Sauf que le destin en a décidé autrement.

De Floirac à Dubaï

Thibault de Freitas, passé par les centres de formation de Colomiers et Castres avant de jouer à Lavaur ou encore Blagnac, se lance dans une reconversion en cassant son contrat professionnel avec La Seyne-sur-Mer l'été dernier. Il signe au CM Floirac Rugby (Nationale 2) et débute dans le même temps au Crédit Agricole. Mais les malheurs de l'Espagne, disqualifiée après avoir dans un premier temps éliminé le Portugal, permettent aux Loups d'être repêchés et de partir à Dubaï pour disputer le dernier tournoi de qualification pour la Coupe du Monde.

Et au final, le match nul face aux Etats-Unis grâce à une pénalité de Samuel Marques envoie le Portugal de Patrice Lagisquet au Mondial pour la deuxième fois de son histoire. "Trois semaines de pression. Les matches s'enchaînent rapidement et puis c’est un festival d'émotions. C'est très dur à décrire. Tu pleures, tu rigoles, tu serres tes copains dans les bras. C'est incroyable. Au début, j'ai eu du mal à y croire. Tu arrives dans le vestiaire, puis le lendemain matin tu te lèves et tu as plein de messages et d'appels. Tu te dis, "on l'a fait, putain !"

Deux matches à Toulouse en 2023

Le Portugal va donc, après 2007, connaître une nouvelle Coupe du monde. Avec dans la poule l'Australie, les Fidji, le Pays de Galles et la Géorgie. "C'est totalement énorme. En plus en France, il y a une grosse communauté de Portugais. Je sais qu'ils seront au rendez-vous, toute ma famille et mes amis aussi. La dernière fois, je regardais France-Japon au Stadium. Je me suis dit direct que ce serait bientôt nous. C'est grandiose, ça me fout des frissons rien que d'y penser."

Le natif de Toulouse aura en effet la chance de jouer deux matches à la maison, au Stadium de Toulouse. Ce sera face à la Géorgie et face aux Fidjiens. "On fera comme on a toujours fait. On donnera tout ce qu'on a. Ce sont des matches avec une intensité qui n'a rien à voir avec mon niveau actuel, c'est sûr : il va falloir qu'on bosse fort physiquement. Au niveau de mon organisation personnelle, on va faire des sacrifices. S'il faut se lever plus tôt le matin pour rentrer de la muscu, on le fera. On est obligé de se donner les moyens d'être au top pour une expérience comme ça."