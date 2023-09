"Du génie, de la folie et un compétiteur-né": les souvenirs de vestiaire Charles Géli avec Fabien Galthié

C'est le grand jour pour tous les fans de rugby ! La coupe du monde commence ce vendredi 8 septembre avec un bouillant France - Nouvelle Zélande ce soir à 21h15 au stade de France.

Charles Géli l'ex-talonneur de l'USAP qui est aujourd'hui l'un de nos consultants France Bleu Roussillon, a bien connu Fabien Galthié qui l'a entrainé lorsqu'il jouait sous le maillot de Montpellier. Il garde le souvenir d'un grand professionnel, mais dont l'exigence rendait parfois difficile à vivre:

"Il fait progresser ses équipes ça, c'est sûr, parce que techniquement, il est très fort. Il a une vision du rugby vraiment avancée. On le voit avec les résultats qu'il a eu en équipe de France ces dernières années. Humainement, c'est un peu compliqué parce qu'il est quand même assez caractériel.

" Fabien Galthié disait parfois aux demies de mêlée: " Si j'avais joué, on aurait gagné. Vous avez été mauvais, vous avez mal géré. Si moi j'avais été là, on aurait gagné. "

"Cela peut être un petit peu blessant pour certains joueurs, et surtout, ça commence à être lourd au fil de toute une saison. Après ça, c'était déjà il y a quelques années. Peut être qu'il a changé un petit peu. En vieillissant, tous les entraîneurs prennent de l'expérience et gèrent l'humain un peu différemment.

Mais par contre, en tant que technicien et en sélection nationale, c'est parfait parce qu'il n'a pas les joueurs tout le temps. Et il peut apporter ses points techniques, sa vision du jeu, on voit bien que tout est préparé au millimètre, c'est exactement ce qu'il nous faut pour être pour être champion du monde."

"Je pense que c'est vraiment son but d'être champion du monde, il l'a toujours eu dans un coin de la tête. Je pense même qu'il a commencé à être entraîneur, dés la fin de sa carrière de joueur. Si je devait donner rapidement juste trois adjectifs pour résumer sa personnalité, je dirai du génie, de la folie et un compétiteur-né."

QUESTION: Pour la 1ere fois depuis 20 ans, il n'y a pas de joueur d'origine catalane dans cette coupe du monde, est ce que c'est le signe d'un certain déclin de notre région sur la carte du rugby hexagonal ?

"C'est vrai que c'est dommage. Il faut qu'on arrive à au moins avoir un joueur des PO à chaque Coupe du monde. C'est important pour les années futures d'axer sur la formation et sur la performance au plus haut niveau."

QUESTION: Un pronostic pour cette coupe du monde ?

"On a de grandes chances de l'emporter mais on va avoir beaucoup de pression. Il faut qu'on arrive à gérer ça. Et je pense que si tous les joueurs s'expriment à 100 % et sont libérés, je pense qu'on ne sera pas loin d'être champion du monde."

