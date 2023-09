Du quinze au treize, la nouvelle vie de Nino Séguéla

C'est le coup d'envoi de l'Élite 1 de rugby à XIII avec, au programme, un bouillant derby entre Saint-Estève XIII Catalan et Pia, ce samedi à 17h30 à Saint-Estève (entrée gratuite). À l'occasion de ce match, un joueur va célébrer une grande première : Nino Séguéla est passé d'Aimé-Giral à Brutus, du XIII au XV mais n'a pas changé d'état d'esprit : "Je me régale, je suis toujours en Pays catalan, les mecs sont sympas, c'est super."

Après avoir suivi le cursus de formation à l'USAP, Nino Séguéla a fait neuf apparitions en équipe première pour cinq essais marqués les deux dernières saisons. À 22 ans, l'Ariégeois d'origine n'a finalement pas été conservé dans l'effectif quinziste en fin de saison dernière. Il a eu quelques touches avec plusieurs clubs de Pro D2 (Rouen, Béziers, Biarritz,...) qui n'ont finalement pas abouti.

"J'hésitais déjà entre continuer l'aventure à XV ou rebondir à XIII, j'en ai parlé à Benoît Albert qui m'a aidé à faire la passerelle vers le XIII. Le XIII m'a toujours intéressé, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je tente ça une fois dans ma vie et c'était le moment, sinon je ne l'aurais peut-être jamais fait." Nino Séguéla se propose lui-même aux Dragons Catalans et s'entraîne quelques jours, avec eux. Son profil est jugé intéressant et le voilà désormais dans l'effectif de Saint-Estève XIII Catalan en Élite 1.

Il a fallu s'adapter à certaines règles

Le jeune joueur, qui a toujours su se faire respecter dans un groupe pour son état d'esprit, son sens du collectif et ses qualités humaines, s'est fait, durant l'été, une place dans ce nouveau monde qu'il découvre avec enthousiasme. Il découvre de près un autre sport : "C'est une autre philosophie de jeu, c'est toujours en continu, je trouvais ça sympa à regarder et ça l'est encore plus à jouer. Les ailiers touchent encore plus de ballons, même s'ils sont plus compliqués à jouer mais c'est vraiment plaisant."

Alors bien sûr, tout ne s'est pas fait en toute facilité. Il a fallu s'adapter à de nouvelles règles, s'adapter aussi à de nouvelles façons de travailler, il y a eu des choses plus difficiles que d'autres à intégrer : "L'anglais ! La barrière de la langue aux Dragons a d'abord été compliqué. Sinon, le plus dur c'était quand même de s'adapter à certaines règles, je les connaissais mais les deux premières semaines, j'avais du mal aux entraînement, à me dire qu'il fallait reculer à chaque fois de dix mètres. Maintenant, ça va, je pense bien m'en sortir sur les règles et les placements."

"Sur les contacts, ça ne change pas vraiment du XV, c'est comparable, j'ai croisé des colosses des deux côtés. Après, les plaquages sont quand même différents. Si on faisait certains plaquages de XIII dans le XV, on ne finirait pas les matchs, on prendrait des cartons rouges."

"Jouer avec les Dragons est un rêve"

En cette veille de reprise de l'Élite 1, Nino Séguéla et ses nouveaux coéquipiers s'entraînent avec les Dragons Catalans. Ces séances se font régulièrement et le Catalan d'adoption a désormais l'habitude de côtoyer les futurs demi-finalistes de la Super League. Certains l'impressionnent : "Romain Navarète et Mike McIllorum ! Quand tu vas péter sur eux, tu comprends vite qu'il ne faut pas se tromper, il faut faire les bons choix sinon ils te font péter le ballon en une seconde. Dans le jeu, Sam Tomkins, tout le monde voit que c'est un très grand joueur, mais quand tu t'entraînes à ses côtés, tu le vois encore mieux. C'est pareil pour Mitchell Pearce."

Tout semble aller dans le meilleur des mondes pour Nino Séguéla. Dans l'ombre, il travaille et se fond dans le collectif. En demandant l'avis de ses nouveaux coéquipiers, et même jusqu'aux cadres des Dracs, ce sont les mêmes mots qui fusent : "Super mec", "travailleur", "courageux"...

L'entraîneur de Saint-Estève XIII Catalan, Justin Murphy, est aussi séduit par le profil de l'ex-usapiste : "Il progresse, il a la vision, c'est un joueur intelligent qui apprend très vite. Il a un comportement très professionnel aux entraînements que ce soit avec l'UTC ou les Dragons. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va faire une belle saison avec nous et qu'il va continuer de progresser. Il est rapide, il peut marquer des essais, il défend bien aussi."

Le premier test grandeur nature pour Nino est donc ce samedi pour le coup d'envoi de l'Élite 1. Rien de mieux qu'un derby pour lui qui n'a pas besoin de grand chose pour se surmotiver quand il rentre sur un terrain. Il a réussi un premier pari en tentant la reconversion à XIII, il va devoir confirmer pour réaliser un autre rêve : "Je vais continuer de travailler, de m'entraîner et je rêve de goûter un jour à la Super League. De jouer avec les Dragons, oui, ce serait un rêve."