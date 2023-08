Du Stade Nantais au XV de France : qui est Paul Boudehent, retenu dans la liste des 33 pour le Mondial

"On se le dit souvent, c'est incroyable." Paul Boudehent, joueur passé par le Stade Nantais pendant trois saisons, est retenu dans la liste des 33 joueurs qui disputeront le Mondial de rugby, à partir de 8 septembre. C'est d'ailleurs à Nantes qu'il a commencé à jouer troisième ligne, le poste qu'il occupe toujours aujourd'hui au Stade Rochelais et dans le XV de France. Pour ses anciens coachs, qui l'ont fait progresser vers le plus haut niveau chez les Éléphants, cette confiance du sélectionneur Fabien Galthié est amplement méritée.

Un joueur "très travailleur" avec "un gros mental"

Après des années au SCO rugby d'Angers, où a joué son papa Stéphane, Paul Boudehent rejoint le Stade Nantais à l'âge de 14 ans. "Son grand frère Pierre était déjà là-bas, il s'est dit que c'était une bonne chose de le rejoindre, il voulait y aller aussi, donc on a dit oui", se souviennent ses parents, Stéphane et Isabelle, qui habitent toujours dans le Maine-et-Loire. Il y reste trois saisons, de 2014 à 2017, dont il ressort transformé : "Il arrive, il fait un peu plus d'un mètre 70 pour 70 kilos, et quand il repart de chez nous, il est à quasiment 95 kilos et 15 centimètres de plus. Il a bien profité de son passage au Stade Nantais", se souvient Antonin Blaque, coach du joueur à l'époque.

Il se souvient de quelqu'un de très travailleur, qui ne lâche jamais rien. "Il n'arrête pas de bosser, il se met en permanence au niveau", précise Antonin Blaque. Emmanuel Patte, qui l'a entraîné en Crabos [le plus haut niveau amateur en moins de 18 ans, ndlr], se souvient aussi de son mental. "Beaucoup de joueurs ont des compétences, mais il faut passer le cap et s'accrocher à ce niveau-là. Lui, il avait le mental. Et ce qui lui arrive, il le mérite vu son travail", explique-t-il.

Paul Boudehent (debout, à la troisième place en partant de la gauche) quand il était au Stade Nantais. - DR

"Un très très bon plaqueur"

Pour ses deux anciens entraîneurs, au-delà de la fierté, retenir Paul dans la liste des 33 est un très bon choix. "C'est un très très bon plaqueur depuis tout jeune, c'est un peu sa marque de fabrique. Il a une grosse capacité à accepter l'adversité, il a toujours fait mal à ses adversaires", avance Antonin Blaque. "Paul peut ramener ce côté très agressif dont toutes les troisièmes lignes devraient disposer, il peut faire mal pendant au moins 60 minutes", poursuit le coach qui prend des nouvelles du joueur de temps en temps.

C'est d'ailleurs à Nantes que Paul Boudehent, alors centre, se teste au poste de troisième ligne sur proposition d'Emmanuel Patte. Un poste qu'il occupe toujours aujourd'hui au Stade Rochelais et au XV de France, même si son passé au centre lui apporte "une belle polyvalence", assure Emmanuel Patte, qui voit aussi en Paul "un vrai potentiel de leader".

Toute la famille sur les bancs du Stade Nantais

Évidemment, cette sélection est aussi une très grande fierté pour ses parents, Stéphane et Isabelle. Ils ont passé leurs week-end au Stade Nantais quand leurs deux fils y jouaient : "Il fallait les conduire le lundi matin, les chercher le vendredi et retourner sur Nantes le week-end. Parfois, c'était dur, ils étaient loin de leurs parents", se souviennent-ils. Après leurs années nantaises, ils suivent leurs deux fils au Stade Rochelais, mais vont désormais devoir se dédoubler puisque Pierre Boudehent a signé au Stade Français.

Mais à partir du 8 septembre, date du match d'ouverture de la Coupe du monde entre la France et la Nouvelle-Zélande, toute la famille de Paul, ses anciens coachs et coéquipiers du Stade Nantais aussi, seront derrière lui et tout le XV de France pour le Mondial. "On se le dit souvent, c'est incroyable", conclu sa mère.