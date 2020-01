Dylan Cretin pourrait être le premier joueur d'Annemasse sélectionné dans le XV de France

Grosse fierté dans le club de rugby du RC Annemasse : Dylan Cretin, l'enfant du pays, fait partie de la liste des 28 joueurs retenus pour préparer le Tournoi des Six Nations.

Annemasse, France

Dylan Cretin, 22 ans, est aujourd'hui 3e ligne à Lyon (LOU), mais il a été formé au RC Annemasse. Il a quitté le club à l'âge de 15 ans mais revient très souvent dans le secteur.

Depuis dimanche dernier, il est déjà à Nice et s'entraîne pour la première fois avec le groupe France, comme six autres jeunes joueurs qui n'ont jamais joué en équipe de France : le pilier Mohamed Haouas (Montpellier), le deuxième ligne Boris Palu (Racing 92), le troisième ligne Alexandre Fischer (Clermont), ainsi que trois autres montpelliérains Arthur Vincent (centre), Gabriel Ngandebe (ailier) et Anthony Bouthier (arrière).

Premier match du XV de France dans le Tournoi : ce sera contre l’Angleterre le 2 février. On ne sait pas encore si le joueur de Haute-Savoie sera sur la feuille de match.

Après l'Angleterre, les Français recevront l'Italie le 9 février, puis iront au pays de Galles (22 février) et en Ecosse (8 mars) avant de finir le Tournoi à domicile contre l'Irlande (14 mars).