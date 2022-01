Dylan Lam un troisième ligne tranchant à revoir au CAB

Il avait fait un gros premier match contre Pau et devait enchaîner contre Edimbourg en Challenge Cup. Dylan Lam n'a finalement pas été dans le squad parti en Ecosse. Joker médical, le joueur est arrivé à la mi-novembre et a fait sensation pour sa première rencontre avec le maillot du CA Brive.

C'est une prestation qui a marqué les supporters du CAB présent au Stadium il y a dix jours pour le match de Challenge Cup contre Pau. Pour sa première apparition en Europe, le Néo-Zélandais Dylan Lam a été de tous les combats : passes après contact, chistera et de gros tampons en défense. L'un de ses plaquages destructeurs avait même débouché sur un début d'échauffourées entre les deux équipes.

C'est dire si le troisième ligne néo zélandais de 24 ans a marqué de son empreinte la seule victoire du club sur ses deux derniers mois. Son nom n'est pas inconnu dans le rugby mondial. Il est le neveu de Batlam Lam, légende du rugby Samois, aujourd'hui entraîneur à Bristol. Dylan est aussi le cousin de Ben Lam, l'ailier tranchants de Bordeaux-Bègles.

Cette belle prestation contre Pau vient récompenser le jeune joueur. Arrivé à la mi-novembre en tant que joker médical de Kamikamica, Dylan n'avait certes jamais joué mais il affichait un très bon état d'esprit à l'entraînement, note Joris Durand, ailier au CAB : "Il a montré pourquoi il était venu. Cela fait un mois et demi qu'il bosse comme un chien. Il lâche pas. Il est là le matin, très tôt. Il repart en dernier. C'est un gros bosseur. Il a prouvé qu'il avait sa place dans l'effectif avec nous. Il n'avait pas eu de chance. Il devait jouer aux London Irish et le match avait été annulé. Donc pour lui, ça, je pense que ça va lui faire du bien dans la tête et du bien dans les jambes parce qu'il avait des fourmis dans les jambes !"

Dylan Lam est arrivé en Corrèze comme un quasi inconnu. Il faut dire qu'il a été formé en Nouvelle-Zélande et n'avait jamais joué sur le continent européen, ce qui explique la volonté du staff de le préserver, de ne pas l'utiliser pour le moment en Top 14 trop tôt. "En Top 14, le rythme n'est pas le même" note le coach Jérémy Davidson. " C'était un peu plus facile de lancer en challenge. Je trouve qu'il a été très bons dans les duels, il est très technique."

Nul doute que les futures prestations de Dylan Lam seront observées de près. Le joueur pourrait apporter sa fougue au collectif du CAB qui lutte pour se maintenir avec un match capital samedi face au Biarritz Olmpique, lanterne rouge du championnat.