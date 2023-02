Edmond Bouffil, le Stade Toulousain chevillé au corps

C'est toujours le premier arrivé. Au volant de son petit SUV rouge, Edmond Bouffil fait la route depuis Castanet-Tolosan deux fois par semaine : pour les conférences de presse d'avant-match et pour suivre évidemment les rencontres du Stade Toulousain à Ernest-Wallon. "Bien sûr que je prends la voiture ! Je prends aussi le 4x4 pour aller aux champignons", assène l'intéressé. Décor planté.

"Tant que j'ai la tête et les jambes"

Premier arrivé au stade. Premier aussi à poser une question en conférence de presse : "C'est la mission confiée par les copains !" , glisse-t-il dans un sourire. Les copains, ce sont tous ces confrères journalistes qui ont défilé en plus de soixante ans. C'est la tradition, laisser "Mond-Mond" lancer les hostilités. Même si parfois, ça peut être déconcertant : "Les étrangers ce n'est pas simple. Les jeunes ne savent pas où on en est et si la question est finie. Si c'est une question, s'il faut qu'ils répondent... Mais ça reste bienveillant parce qu'aucune question n'est polémique. L'intérêt, c'est que, souvent, il a une question qui se rapporte au jeu ", explique Jérôme Cazalbou manager du haut niveau au Stade Toulousain qui connait Edmond depuis sa première saison de joueur à la fin des années 80.

En parallèle d'une carrière chez Airbus qu'il a refermée il y a 33 ans, il a donc eu l'opportunité d'écrire et de rapporter les exploits du Stade : on a pu voir la signature "Edmond Bouffil" dans Miroir du Rugby, à l'AFP pendant 27 ans, dans les colonnes de L'Equipe pendant une dizaine d'années, ou encore Sud-Ouest (pendant 40 ans !) et toujours aujourd'hui Midi Libre pour qui il gère un réseau de correspondants sport. Arrêter tout ? Pas question : "Tant que j'ai la tête et les jambes ! Cela me permet de retrouver les copains, on a vécu toutes les étapes de ce parcours. C'est un parcours qui m'enrichit."

1947, premier moment fort

Né à Auterive le 9 février 1933, ce fou de rugby, qu'il a pratiqué à 13 ou à 15, a grandi avec le Stade Toulousain. "Je me souviens parfaitement de la finale de 1947 aux Ponts-Jumeaux à l'époque. On était partis à 10 heures du matin avec mon père et j'avais réussi à trouver une place sur une murette derrière les poteaux. Un derby de la Garonne contre Agen. Comme tout derby, il y a eu quelques gifles."

Edmond Bouffil, en tant que correspond de presse, a connu 11 présidents différents au Stade Toulousain et vécu 15 des 21 titres de champion de France du club. Ses plus beaux souvenirs ? "La finale de 1947 justement. Parce que les gens avaient beaucoup souffert avec la guerre. Et aussi le centenaire du club." On laisse la conclusion à Jérôme Cazalbou, qui illustre bien l'importance du personnage qui aura fait l'unanimité : "C'est clairement un apôtre du rugby qui a toujours eu une parole bienveillante pour ce sport et pour les gens qui le pratiquent. Si un jour on donne un nom à la salle de conférence de presse du Stade Toulousain, il arrivera dans les premiers noms." Ce serait plus que mérité, mais le plus tard possible s'il vous plait.