Élan Béarnais : Tony Wroten, nouveau renfort américain

Tony Wroten face à l'Élan en BCL, et son futur entraîneur Laurent Vila au second plan.

Alors que la reprise de la Jeep Élite approche à grands pas - le 6 mars à Monaco pour les Vert et Blanc - avec un marathon de 23 matchs en trois mois et demi, l'Élan se renforce encore pour faire face aux cadences infernales à venir. Après CJ Williams annoncé la semaine dernière, c'est un autre américain passé par la NBA, Tony Wroten (1m98, 27 ans) qui va poser bientôt ses valises à Pau. Le combo-guard (poste 1 et 2) devrait disputer ses premières minutes sous les couleurs paloises dès la reprise du championnat.

23 points dans un match face à l'Élan en BCL

Tony Wroten arrive en Béarn avec un beau CV : plus de 130 matchs en NBA avec les Memphis Grizzlies puis les 76ers de Philadelphie, il connait également l'Europe : Estonie, Pologne, puis Espagne (Badalone), avant le début de la crise sanitaire.

Côté statistiques, il faut regarder du côté de sa saison 2019/2020 disputée avec l'Anwil Wloclawek pour se faire une idée : 12,1 points et 6,1 passes décisives en moyenne en championnat (16 matchs) et 18.6 points et 4 passes décisives en moyenne en BCL (13 matchs). Il a d'ailleurs à cette occasion croisé la route de l'Élan et avait claqué 23 points face aux Béarnais lors du match en Pologne.

Laurent Vila : "un meneur très costaud, profilé NBA et moi, ça me va bien"

Le coach de l'Élan Béarnais a donné son impression sur le site du club : "Tony Wroten fait partie des joueurs d'impact dont on a besoin à l'heure de ce défi d'une grosse série de matches qui nous attend. C'est un joueur qu'on connait bien pour l'avoir croisé l'an passé en BCL alors qu'il évoluait sous les couleurs de Wloclawek. C'était un très bon joueur NBA, il dispose d'une grosse expérience. Il n'a pas joué depuis avril dernier, alors il va falloir le remettre en rythme. Il a besoin d'avoir le ballon en main, de créer du jeu, d'avoir les clés du camion comme on dit. On va essayer de trouver un mix entre notre jeu d'équipe et son jeu à lui pour arriver à l'incorporer le plus rapidement possible. Cela s'inscrit dans la complémentarité de l'équipe, au vu de la signature de CJ Williams qui est un très fort shooteur à 3 points, alors avec lui d'un côté et Vee de l'autre, il aura plein d'intervalles. Il se souvient très bien de ses confrontations face à nous la saison dernière et tout particulièrement de joueurs comme Nico De Jong et Petr Cornelie qui lui avaient bien plu. C'est vraiment un meneur très costaud, profilé NBA et moi, ça me va bien. Dès lors qu'il sera en forme, il sera un atout important avec CJ Williams afin de pouvoir avoir de l'impact et rivaliser avec les grosses cylindrées de notre championnat qui en imposent physiquement".