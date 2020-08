Élections à la FFR : Jean-Claude Skrela et Fabien Pelous en bonne position sur la liste Grill

Florian Grill, qui défie l'actuel Président de la fédération, vient de communiquer sa liste de 38 noms. Les anciens capitaine et entraîneur du Stade Toulousain Fabien Pelous et Jean-Claude Skrela sont, sans surprise, en position éligible.

Pour l'instant, la campagne des élections à la Fédération Française de Rugby se poursuit. La date du vote est toujours fixée au 3 octobre et ce mardi, Florian Grill, celui qui entend prendre la fauteuil à Bernard Laporte, a dévoilé sa liste "Ovale Ensemble". Sans surprise, elle est composée de personnalités de rugby professionnel et amateur, avec quelques noms qui parlent aux Toulousains.

L'ancien capitaine du Stade Toulousain Fabien Pelous (1997-2009) est sans surprise en douzième position. Membre sortant du comité directeur de la FFR, cela fait plusieurs mois qu'il a apporté son soutien à Florian Grill. Et surtout il est un opposant de longue date à Bernard Laporte. EN 2016 il faisait partie de la liste du sortant Pierre Camou et avait voté contre Bernard Laporte lors du comité directeur.

Pas surprenant non plus de voir le nom de Jean-Claude Skrela apparaître dans cette liste. Le Columérin de naissance, qui a passé l'essentiel de sa carrière de joueur (1970-1983) et d'entraîneur (1983-1992) chez les Rouge et Noir s'affiche depuis plusieurs mois aux côtés du candidat Grill.

Et Guy Novès pensez-vous peut-être ? L'ancien manager du Stade, qui s'était engagé aux élections municipales à Leucate, est sans doute la plus farouche opposant à Bernard Laporte qui l'a licencié de son poste de sélectionneur du XV de France. Guy Novès a pris sa revanche aux Prud'hommes mais comme il l'avait dit sur France Bleu Occitanie, s'il soutient fermement Florian Grill, il n'était pas question pour lui de se lancer personnellement dans cette bataille.

Jean-Marc Lhermet (2ème position sur la liste), Serge Blanco (5ème position) et Adbelatif Benazzi (17ème position) font aussi partie de la liste Grill. A noter, parmi les autres candidats de la région Midi-Pyrénées, la présence en 38ème et dernière position de Laurent Estampes, dirigeant du club de Villenouvelle dans le Lauragais.

Ce sont les présidents de clubs de rugby de France qui votent. Florian Grill et ses partisans ont réclamé un report des élections à la FFR au mois de décembre à cause de la crise du Covid qui a interrompu la campagne. Bernard Laporte n'est pas pour. Une conciliation est en cours devant le CNOSF.