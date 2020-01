Élections à la FFR : Guy Novès soutient la liste Florian Grill

Toulouse, France

Ce n'est pas une surprise mais une confirmation. Et une affirmation qui peut avoir du poids. Le Toulousain Guy Novès, ancien sélectionneur du XV de France de rugby et ancien manager du Stade Toulousain, apporte son soutien à la liste menée par Florian Grill en vue des prochaines élections à la Fédération Française de Rugby, en octobre prochain. Ce sont les présidents des clubs de rugby qui votent, mais l'opposition est frontale entre le sortant Bernard Laporte et son concurrent. Les soutiens des personnalités du rugby peuvent donc avoir leur importante.

"C'est plus qu'une intention, c'est une volonté" - Guy Novès, sur son soutien à Florian Grill

Guy Novès, 64 ans et entraîneur des rouge et noir entre 1993 et 2015, a été vu ce mercredi soir à Colomiers, dans la banlieue toulousaine, à une réunion de campagne de Florian Grill. Il n'a pas hésité à poser pour la photo avec le candidat. Il était accompagné de deux proches, soutiens de de Florian Grill, Fabien Pelous et Jean-Claude Skrela. Ce mercredi dans l'émission Club XV sur France Bleu Occitanie, il confirme son soutien officiel au candidat : "j'avais envie de le rencontrer, et Florian Grill m'a séduit par ses réponses. (...) Le soutenir ? C'est plus qu'une intention, c'est une volonté".

Un soutien, mais pas plus

Le soutien de Guy Novès, qui conserve une rancoeur certaine à l'égard de Bernard Laporte depuis son éviction de l'équipe de France en décembre 2017, n'est pas étonnant du tout. Mais le Toulousain se défend d'être revanchard. Il explique que c'est le première de sa vie qu'il rencontrait Florian Grill, qu'il est venu à Colomiers "à quelques kilomètres de ma maison de Pibrac", pour écouter le candidat. Il a été convaincu : "Il m'a séduit, je le soutiens. C'est une personne qui a les épaules de prendre la tête de la Fédération... .Je n'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps". L'ancien entraîneur du Stade Toulousain dit avoir apprécié "la connaissance des dossiers" de Florian Grill, et "la personne posée qu'il est". Mais de là à s'engager de façon plus assidue, "c'est non". Guy Novès affirme que "c'est un véritable soutien", mais qu'il ne prendra "_pas de responsabilités dans le mouvemen_t".

Guy Novès avait obtenu gain de cause en avril 2019 devant le Conseil des Prudhommes de Toulouse qui avaient condamné la Fédération à lui vers plus d'un million d'euros pour son licenciement. Pressenti pour faire partie de la liste de Florian Grill, il a préféré les életions municipales de mars prochain puisqu'il sera candidat dans la ville de Leucate, la station balnéaire qu'il affectionne, où il figure en position non éligible sur la liste du maire sortant Michel Py.