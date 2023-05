Elections à la FFR : la liste Florian Grill remporte 11 sièges au comité directeur, mais reste minoritaire

Il y avait douze sièges à pourvoir au sein du comité directeur de la Fédération Française de Rugby (FFR), laissés vacants après une série de démissions après la condamnation du président Bernard Laporte. Les 1.900 clubs français ont donc choisi onze membres de la liste "Ovale Ensemble" de Florian Grill, opposant à l'ancien président.

ⓘ Publicité

Malgré cette razzia, l'opposition reste minoritaire au sein du comité directeur qui compte 40 sièges au total.

Seul élu du clan Laporte : l'ancien capitaine du XV de France Guilhem Guirado. Le Catalan est élu "au titre du poste vacant réservé à un sportif de haut niveau", précise la Fédération.

Pour le reste, Grill est accompagné l'ex-capitaine des Bleus Abdelatif Benazzi (ancien joueur de Cahors et Agen) ou l'ancien Clermontois Jean-Marc Lhermet ainsi que Xabi Etcheverry, Pascale Mercier, Sylvain Deroeux (ancien joueur de Perpignan, et ex-directeur général de l'USAP), Marion Kellin, Claude Hélias (ancien dirigeant du Stade Toulousain), Laurent Estampe, Clémence Gueucier et Jordan Roux.

Serge Blanco et Jean-Claude Skrela, partis fonder leur propre mouvement, n'ont pas été élus.

"C'est assez fort" juge Florian Grill

"C'est encore mieux que ce qu'on espérait: c'est assez fort. On est passés de douze au départ à 500 adhérents, on a quinze groupes de travail sur toutes les pratiques du rugby et le résultat du jour, c'est le fruit du boulot de toutes ces équipes. On est sur le terrain, on est écoutés, on a affiné une stratégie et on est prêts", a assuré Florian Grill à l'Agence France Presse.

Reste désormais à désigner le nouveau président de la FFR, qui sera élu directement par les clubs français du 12 au 14 juin. L'heureux élu devra terminer le mandat inachevé de Bernard Laporte, qui court jusqu'à fin 2024. Patrick Buisson, qui s'est déclaré candidat fin avril dans un entretien à l'AFP, sera opposé à Florian Grill.

Et même si le clan Laporte reste majoritaire au comité directeur, Florian Grill peut tout à fait être élu par les clubs, ce qui donnerait une situation inédite et confortable.

"Le deuxième tour n'est pas fait, loin de là, mais si on devait l'emporter en juin, je renouvelle ma main tendue à Patrick Buisson (vice-président de la FFR en charge du rugby amateur et candidat à la présidence, NDLR) pour qu'il puisse gérer la fin de la Coupe du monde. On ne va pas changer l'équipe trois mois avant l'événement: il faut apaiser et s'unir derrière le XV de France. On travaillera avec les gens de bonne volonté", a ajouté le président de la Ligue île-de-France.

Du côté de la majorité, on estime que le nouveau comité directeur "montre une diversité d'opinions et de convictions, confirmant ainsi la vitalité de notre démocratie rugbystique": "C'est un contrat de confiance qui mérite d'être respecté. Il est essentiel que nous soyons capables de travailler ensemble pour mener à bien ce mandat avec un président de la même majorité, au service du rugby français."