Ligue nationale de rugby : "Je suis fier d'avoir assumé ma philosophie" affirme Vincent Merling

Vincent Merling, le président du Stade Rochelais, prend la parole après les résultats des élections à la Ligue Nationale de Rugby. Il a perdu face à René Bouscatel, l'ancien président de Toulouse. "Je suis tout à fait apaisé" dit-il et "fier d'avoir assumé, à travers cette candidature, ma philosophie du rugby."

Pas de compromission

Et Vincent Merling décide de remettre les choses au point dans un communiqué. « Avant toute chose, je tiens à dire qu’être « LE » Président de la LNR n’a jamais été une vocation ni une ambition personnelle." Il explique qu'il a été sollicité par des présidents de Top 14 et de Pro D2 pour poser candidature. Et Vincent Merling se défend : "contrairement à ce qui a pu être écrit ces derniers jours, je n’ai jamais cédé au jeu de la compromission ou des promesses électorales pour attirer les suffrages. Ces accusations sont par ailleurs graves et une insulte à mon éthique." Ce défi, "je l’ai relevé par devoir et engagement" ajoute-til.

Heureux de continuer à servir le Stade Rochelais

Et Vincent Merling a évidemment un mot pour les présidents qui l'ont soutenu et pour son club évidemment. Il se dit profondément déçu "mais également très heureux de pouvoir continuer à servir notre club dont je serais, de toute façon resté, très proche. Nous pouvons tous être très fiers de notre Stade Rochelais, dont le développement et la structuration, avait légitimé ma candidature. »