Elections au Biarritz Olympique amateur : pas de liste pour l'opposition, qui dénonce "un vote truqué"

Ce ne sera qu'une formalité. Ce samedi 25 mars se termine le mandat des "Galactiques" à la tête du Biarritz Olympique Rugby, la section amateure du Biarritz Olympique . En conséquence, ce mercredi doit se tenir l'Assemblée Générale élective, pour désigner un nouveau. Candidats à leur propre succession, David Couzinet et les membres du bureau devraient avoir le champ libre, puisque l'opposition, emmenée par Guillaume Raoulx, a décidé de ne pas présenter de liste. "Je suis surpris, réagit David Couzinet. Cela fait plus d'un an qu'ils essaient de nous faire tomber, et maintenant qu'ils en ont l'occasion, ils se désistent. Je trouve ça bizarre." Une référence aux nombreuses passes d'armes entre les deux camps, qui finissent par se régler devant le tribunal .

Les candidats potentiels avaient jusqu'à dimanche soir pour communiquer leur liste.

"Des élections truquées"

Du côté des dissidents, l'explication est plutôt simple. "Pour se présenter à une élection, il faut quand-même avoir des gens pour voter pour soi. Or, les Galactiques ont fait une purge dans l'association, et viré tous nos soutiens. Ces élections sont en quelque sorte truquées, c'est couru d'avance" explique Guillaume Raoulx. Selon lui, c'est précisément pour se garantir une majorité que le bureau a décidé de se séparer de l'équipe féminine, ainsi que de mettre un terme à l'entente avec Bidart en junior. "Au total, on parle de 150 personnes. C'étaient des voix qui nous étaient acquises" insiste Raoulx.

"En effet, nous avons fait des choix, mais ce n'était aucunement des calculs politiques" répond David Couzinet. L'ancien deuxième ligne poursuit : "Pour les juniors, nous avons fait le choix de privilégier l'équipe Crabos. Nous voulions une équipe performante au plus haut niveau junior, et c'est ce qui se passe. Il n'y a pas de calculs."

Si l'opposition a décidé cette fois-ci de passer son tour, elle n'exclut pas de retenter sa chance lors de nouvelles échéances.