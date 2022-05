Eliminé de la Champions Cup, le Stade Toulousain va tout faire pour défendre son bouclier de Brennus

Corrigés par le Leinster en demi-finale de la coupe d'Europe samedi après-midi à Dublin, le Stade Toulousain n'a pas le temps de tergiverser. Les Toulousains vont tout faire maintenant pour défendre leur autre couronne, le bouclier de Brennus de champion de France. Et ça commence dès samedi soir pour Toulouse 6e de Top 14 avec un déplacement capital à Brive qui n'a pas encore assuré son maintien.

L'occasion pour les Rouge et noir de se relancer rapidement après la perte de leur couronne européenne ce weekend en Irlande. Mais ce ne sera pas chose facile. "On prend tout en ce moment, sourit l'entraineur toulousain Ugo Mola. Tout ce qui peut nous être donné en temps de récupération, on va le prendre. Mais il ne faut pas se tromper non plus sur les échéances qui vont être les nôtres, parce que la qualif' va être quand même très tendue. Donc on n'a pas trop le temps de réfléchir. Il faut juste être dans l'action et être dans la capacité que l'on aura à être le plus frais possible pour essayer de jouer un rugby comme on a été capables de le faire la semaine dernière ou il y a quinze jours ou trois semaines. Mais on apprend toujours particulièrement de ces défaites. Il va bien falloir la digérer quand même, de manière évidente."

La qualification pour les phases finales de Top 14 va être quand même très tendue. - Ugo Mola, entraîneur du Stade Toulousain

Les Toulousains paraissent usés physiquement et mentalement. Mais le capitaine Julien Marchand s'efforce de rester positif. "Dès lundi, il va falloir repartir à fond avec la banane parce que la saison n'est pas finie et nous, on ne va rien lâcher. On va se remobiliser à fond et être à 100 % pour cette fin de saison."

Rendez-vous capital dès samedi à Brive

Le seul avantage d'avoir été éliminé samedi, c'est que le Stade sera au repos le weekend du 28 mai, dans quinze jours, jour de la finale de la Champions Cup. Cette élimination va permettre aux Rouge et Noir de souffler le weekend des finales européennes. Une vraie bouffée d'oxygène pour l'ailier Matthis Lebel. "Un weekend sans match, ça permet de recharger les batteries. Peut-être qu'il y aura un stage de prévu, je ne sais pas, pour se retrouver entre nous et repartir fort. Parce qu'il nous reste le weekend prochain et le match à Brive. Après, il y aura la coupure et après Biarritz. Et on espère plus. Donc c'est sûr qu'il nous restera une dernière grosse ligne droite et il faudra optimiser tout le temps qu'on aura."

Un weekend sans match, ça permet de recharger les batteries. - L'ailier toulousain Matthis Lebel

En espérant récupérer des joueurs. Samedi, les Toulousains ont encore perdu un des leurs, Rodrigue Neti, blessé au pied. Les joueurs seront au repos lundi. Reprise de l'entrainement mardi. Brive - Toulouse c'est samedi soir. En attendant, La Rochelle, finaliste de la Champions Cup la saison passée face au Stade, s'est qualifié pour la finale en battant le Racing, 20-13, ce dimanche. En finale, les Rochelais retrouveront donc le Leinster le samedi 28 mai à Marseille.

Brive - Stade Toulousain, coup d'envoi 21h05 samedi. Match à vivre, comme toujours, en intégralité sur votre radio.