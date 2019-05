Elite 1 Féminine - Demi-finale : Les Bayonnaises rêvent d'un exploit collectif

Deux ans à peine après leur retour dans l'élite du rugby féminin, les Neskak de l'AS Bayonne affrontent Montpellier, champion en titre, en demi-finale ce samedi 11 mai (14h15) à Auch. Outsiders, les Bayonnaises croient en l'exploit et misent sur leur collectif et leur solidarité pour créer l'exploit

"On se dit que tout est possible sur un match." L'état d'esprit affiché par la 2e ligne Maika Brust est repris à l'unisson par ses coéquipières. Les Bayonnaises le savent, face aux tenantes du titre montpelliéraines, c'est un exploit qu'elles devront réaliser pour atteindre la finale de l'Elite 1 féminine ce samedi 11 mai (14h15) à Auch.

"Un gros coup à faire"

Le CV des filles de Montpellier a de quoi faire peur : championnes de France l'an passé au détriment du Stade Toulousain, invaincues depuis le début de la saison, elles peuvent s'appuyer sur une floppée d'internationales, à l'instar de Safi N'Diaye, Romane et Marine Ménager, Caroline Boujard, Agathe Sochat, Cyrielle Banet, Gaelle Mignot, Jennifer Troncy, entre autres.

Pas de quoi pour autant impressionner les "petites" bayonnaises, invitées surprise des demi-finales. "On a fait un peu vidéo, on a vu comment elles jouaient, on se dit que c'est possible, c'est pas un jeu incroyable", relativise Maika Brust. "On a un gros coup à faire, renchérit la centre Jessica Alves, on est pas leader sur ce match, pour nous c'est que du bonus, on a rien à perdre."

L'objectif a été atteint, maintenant c'est que que du bonus. Je pense qu'on a les arguments pour les contrer. - Jean-Mathieu Alcalde, entraineur des trois-quarts.

C'est pourtant une grosse armada, quasi professionnelle avec ses installations, ses 5 entrainements par semaine et son expérience des phases finales qui se dresse sur la route de l'ASB, club encore totalement amateur. "On s'entraine pas tous les jours, on est pas payées, nous c'est du loisir", confirme Maika Brust. Et c'est sans doute là la force des Neskak.

"Une bande de copines"

"On a encore ce petit truc qui fait que c'est _une bande de copines, avec de la solidarité, c'est un peu la signature de Bayonne_. C'est grâce à cela qu'il y a 2 ans on est championnes de France (Elite 2, ndlr), c'est grâce à cela que l'on peut gagner face à des individualités qui peut-être elles peuvent mentalement craquer"

"On est une bande de copine, on est pas une sélection et peut-être que c'est cela qui fera la différence", veut croire Jess Alves. Cela et un grain de folie qui rend totalement imprévisible celles qui se sont surnommées "Les Excessives" lors de leur titre en Elite 2 il y a 2 saisons. "Ce que j'ai dit aux filles c'est de _se lâcher et que tout ira bien"_, acquiesce Jean-Mathieu Alcalde.

AS Bayonne / Montpellier, demi-finale Elite 1 Féminine, samedi 11 mai à 14h15 à Auch. Un match à vivre dès 14h sur France Bleu Pays Basque.

L'autre demi-finale opposera le Stade Toulousain à Blagnac également à Auch samedi à 12h15

Composition de l'ASB

Saioa Jaurena Ingrid Amigorena Torha Baldé Maika Brust Sofia Vié Mélissa Hannouni Céline Ferer (cap) Lucie Vinacua Pauline Bourdon Carla Arbez Nadège Lupé Jessica Alves Lauriane Lissar Perle Ramazeilles Enora Berassen

Remplaçantes : 16. Maya Lespielle, 17. Lucie Aranced, 18. Eva Robquin, 19. Maïtane Salinas, 20. Mélanie Cenderent, 21. Karine Hilderal, 23. Valérie Manchot