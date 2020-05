Elite féminine : le Stade Rennais affrontera Toulouse, le Stade Français et Rouen

Dans l'élite depuis 2005, le Stade Rennais rugby repartira, au mois de septembre, pour sa 16e saison consécutive au plus haut niveau du rugby français. Cinquièmes sur huit de leur poule au moment de l'interruption du championnat, les Rouge et Noir étaient bien parties pour se maintenir sur le terrain. Mais, de toute façon, après l'arrêt des championnats de rugby amateur, aucune relégation n'avait été prononcée envers les 16 équipes d'Elite, le meilleur championnat féminin en France. Toutefois, Caen a décidé de repartir en Elite 2, et a été remplacé par La Valette-du Var.

Le plus gros changement est un changement de format. Adieu les deux poules de huit équipes, place à quatre poules de quatre, établies ce vendredi 15 mai par la Fédération française.

L'ogre toulousain

Et à ce petit jeu là, le Stade Rennais a tiré un gros morceau : le Stade Toulousain, finaliste des deux derniers championnats, et qui avait remporté ses neufs matchs disputés avant que le championnat ne s'arrête. Emmenées par la capitaine du XV de France, Gaëlle Hermet, les Toulousaines seront donc l'épouvantail de ce groupe. Elles ont d'ailleurs largement battu Rennes lors de deux deux confrontations cette saison (45-5 et 48-9). Outre Toulouse, les Rennaises affronteront également le Stade Français Paris, quatrième de la poule 1 l'an dernier, et Rouen, qui n'avait remporté aucun de ses huit matchs.

Cette phase de poule, avec des matchs aller-retour, durera du 5 septembre au 29 novembre. Les deux meilleures équipes se qualifieront pour des play-offs, les deux dernières pour des poules de maintien. Il n'y aura que 12 équipes au lieu de 16 pour la saison 2021/2022, le maintien sera donc plus compliqué à obtenir.

Les autres clubs bretons dans les championnats nationaux 2020/2021