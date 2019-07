Elite Féminine : Une perte de poids pour l'AS Bayonne

Céline Ferer, la 2e ligne du XV de France, quitte l'AS Bayonne et s'envole pour le Stade Toulousain

Bayonne, France

Elle était devenu un pilier de l'équipe féminine de l'AS Bayonne. Céline Ferer a choisi de donner un nouveau virage à sa carrière. Déjà draguée la saison dernière par le Stade Toulousain, la capitaine bayonnaise a fini par céder aux appels du vice-champion de France 2018 et 2019. Une décision qui a été difficile à prendre pour la 2e ou 3e ligne de l'équipe de France, formée à l'ASB, actuellement en tournée aux Etats-Unis avec le XV tricolore.

Une grande perte pour l'ASB, mais le seul départ

Pour les Neskak, c'est évidemment une très grande perte. Tant dans le jeu, où l'abattage de "Grande" donne le tempo et l'exemple, que dans le vestiaire où la longiligne brune impose le respect. D'ailleurs, l'ASB et son président Gilles Peynoche, en actant le départ de leur capitaine, lui ont d'ores et déjà donné rendez-vous pour l'avenir, en espérant son retour dans les prochaines saisons tant sur le terrain que par la suite au sein du club.

Si le départ de Céline Ferer est difficile à encaisser, c'est en revanche le seul enregistré par l'ASB. Le club bayonnais pourra encore compter la saison prochaine sur Pauline Bourdon, l'une des meilleures joueuses au monde, mais aussi sur ses autres internationales - Laurianne Lissar, Sabine Argagnon (France), Maïka Brust, Saioa Jaurena, Maitane Salinas (Espagne), Maya Lespielle et Carla Arbez (France U20).

Une internationale en renfort

Mieux, les Bayonnaises pourront compter sur un renfort plein de promesses en la personne de Brandy Cazorla. La 3e ligne fait le chemin inverse de Céline Ferer en quittant Toulouse. Cette joueuse de 21 ans, sélectionnée à 2 reprises déjà en équipe de France, a été appelé en renfort la semaine dernière pour la tournée du XV français aux Etats-Unis.

L'ASB enregistre également la signature de Sara Rives, ailière de Montpellier âgée de 21 ans, et est en passe de voir trois Tarbaises rejoindre les bords d'Adour. Par ailleurs, 9 joueuses de l'équipe moins de 18 ans montent en séniors. Des renforts qui ne seront pas de trop. Si l'équipe 1 évolue en Elite, la réserve elle est promu en Fédérale 1, 2 échelons plus bas seulement.

La reprise de l'entrainement est prévue pour la fin juillet, après les Fêtes de Bayonne.