TOP 14 | EMISSION SPÉCIALE : Vivez la demi-finale Toulouse-La Rochelle sur France Bleu Occitanie

Ce samedi votre radio préférée pousse les murs de ses studios et vous offre six heure de direct entre Bordeaux et Toulouse pour vivre la demi-finale du Top 14 Stade Toulousain-Stade Rochelais. Invités, chroniqueurs et un super cadeau à gagner. Coup d'envoi à midi... et même un peu plus tôt!

Toulouse, France

Comme pour la demi-finale de Castres l'an dernier, France Bleu Occitanie la radio des supporters, vous fait vivre le dernier carré en mode VIP. Dès 9h, Simon Cardona sera dans un bus avec les supporters du Huit qui prendront la route pour Bordeaux. Nous le suivrons jusqu'à midi où nous retrouverons Julien Balidas depuis les studios de France Bleu Gironde pour une émission spéciale entre 12h et 13h autour des quatre clubs demi-finalistes et quelques noms prestigieux de l'ovalie comme Christian Califano.

Deux heures d'avant-match avec de nombreux invités

Une petite pause et à partir de 19h, émission spéciale.

Avec vous au 05 34 43 31 31 on prépare le match et on pose les enjeux. Julien Balidas et Philippe Gleyze seront à l'échauffement en direct du Matmut Atlantique entourés de confrères. Nous retrouverons nos reporters aux abords du stade puis en tribune avec les supporters mais également en direct depuis les bars du centre-ville de Toulouse pour prendre la température. Toute la bande de C'est rugby! sera aussi de la fête. les chroniqueurs que vous entendez chaque matin à 8h15 nous livrerons leurs pronostics, leur expérience pour ceux d'entre eux qui ont joué au haut niveau. On vous réserve aussi quelques surprises avec des invités supporters du Stade...

21h, le coup d'envoi : place aux commentaires en intégralité.

Au coup de sifflet final : on débriefe jusqu'à minuit toujours avec vous et les supporters à Bordeaux et dans Toulouse.

Un cadeau "collector" à gagner.

A gagner : un maillot du Stade Toulousain ! Mais attention, pas n'importe lequel, il a été porté par une des stars de l'équipe cette saison. Entre 19h et 21h, vous nous appelez, vous nous donnez votre pronostic sur le nombre de points qui sera marqué par le Stade Toulousain pendant la rencontre. Le gagnant sera celui qui aura donné le nombre juste ou le plus proche du score final du Stade Toulousain, sans dépasser!