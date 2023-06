Emmanuel Meafou ne jouera pas la Coupe du monde avec le XV de France

Il restait un espoir malgré l'absence du joueur sur la première liste de Fabien Galthié cette semaine. Comme Anthony Jelonch en convalescence, les observateurs estimaient que l'Australien récemment naturalisé Français pourrait encore rejoindre les Bleus avant la liste définitive fin août.

Finalement, selon une information de la Dépêche confirmée par l'Equipe , Emmanuel Meafou n'est pas éligible pour la Coupe du monde selon l'instance qui en décide, World Rugby.

Sélectionnable pour le Tournoi des Six Nations ?

La dérogation demandée par le joueur et la FFR n'est pas encore recevable. Mais "Manny" pourra à nouveau déposer une demande cet hiver, avant le Tournoi des Six nations 2024. Arrivé en France en novembre 2018, Meafou doit en effet attendre cinq ans de résidence avant de pouvoir porter les couleurs du pays qui l'accueille et va lui offrir un nouveau passeport.

Le deuxième ligne s'est par ailleurs blessé au pied pendant la finale de Top 14 contre la Rochelle. Il n'aurait pas été disponible avant début août au moins.

Les Bleus débutent un stage de préparation à Monaco le 3 juillet.