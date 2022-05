"Seul Ed Sheeran fait plus de monde que nous" plaisante Ugo Mola (coach du Stade Toulousain) avant le Leinster

Antoine Dupont et ses coéquipiers sont de retour à l'Aviva Stadium, une semaine après leur exploit, aux tirs au but en demi finale de la Coupe d'Europe.

Le Stade Toulousain de retour à l'Aviva Stadium de Dublin. L'immense écrin de la sélection irlandaise (51.000 places) devrait être presque complet samedi 16h pour cette affiche entre la province irlandaise du Leinster qui évoluera à domicile et les champions d'Europe en titre qui pourront compter sur plusieurs centaines de supporters. Trois cents places ont été allouées au club. L'entraîneur toulousain Ugo Mola sait que le Stade est très attendu, et s'est montré pourtant détendu et blagueur jeudi en conférence de presse, comparant la notoriété du Stade aux stars de la musique actuelle comme le chanteur anglais Ed Sheeran.

Une finale avant l'heure

Il faut dire que ce choc XXL a tout d'une finale avant l'heure dans un stade énorme. "Les deux équipes ont régné sur la compétition ces vingt dernières années", rappelle Ugo Mola. Les Irlandais du Leinster ont remporté trois fois la Champions Cup face aux Toulousains qui détiennent le record de victoires dans la compétition avec cinq succès et qui vont connaître leur quatrième demi-finale consécutive. Cette série avait débuté en 2019 par une défaite contre le Leinster (30-12). Les deux équipes se sont déjà rencontrées deux fois à ce stade de la compétition et les Irlandais mènent deux victoires (2011 et 2019) à une (2010). En cas de victoire, Toulouse accrocherait une deuxième finale consécutive après sa victoire contre La Rochelle il y a un an.

Toulouse rêve du triptyque irlandais

Pour accéder à nouveau à la finale, les Toulousains vont tenter de réaliser samedi ce que leur entraîneur Ugo Mola appelle le triptyque irlandais, à savoir remporter un troisième déplacement en moins d'un mois en Irlande, après avoir sorti l'Ulster en 8emes de finale et le Munster en quart de finale le weekend dernier. Une victoire arrachée au terme d'un match épique gagné aux tirs aux buts. L'exploit n'aurait encore jamais été réalisé selon Ugo Mola. Mais pour cela, il va falloir que les joueurs parviennent à puiser au plus profond dans leurs ressources mentales et physiques. Le Stade peut encore écrire une page de son histoire samedi à l'Aviva Stadium. "Ce serait dommage de dire qu'on est fatigués", a répondu l'arrière Thomas Ramos.

Leinster - Stade Toulousain, coup d'envoi 16h samedi heure française. Après-midi spéciale sur France Bleu Occitanie. Rendez-vous dès 15h30 pour vivre ce match, avant la dernière de la saison du TFC à Ajaccio à vivre aussi en intégralité (19h).