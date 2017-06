En Corrèze, les équipes de France féminines de rugby à 15 et 7 préparent leurs futures échéances

Les joueuses des équipes de France de rugby à 15 et à 7 sont actuellement en stage à Bugeat, en Corrèze. Leurs échéances sont différentes mais les staffs ont décidé de faire entraînement commun.

C'est presque inédit en dehors de Marcoussis, le centre d'entraînement de la fédération française de rugby : les équipes de rugby à 15 et à 7 sont actuellement en stage en même temps et au même endroit. Et c'est en Corrèze, à l'espace des 1.000 sources de Bugeat, que sont réunies les 40 meilleures joueuses françaises du moment.

Arrivées ce mardi, celles de l'équipe de France à 7 préparent les tournois de Malemort (circuit européen les 17-18 juin) et Clermont (circuit mondial les 24-25 juin) où elles veulent décrocher leur qualification à la coupe du Monde 2018. Les joueuses de l'équipe à 15, arrivées ce vendredi, préparent elles la coupe du Monde qui se jouera au mois d'août en Irlande.