EN DIRECT - Bayonne-Stade Toulousain à suivre sur France Bleu Occitanie

Le Stade Toulousain peut faire la passe de trois ce samedi soir à Bayonne face au neuvième de Top 14. Les Rouge et Noir se déplacent au Stade Jean-Dauger, un match à suivre en intégralité sur France Bleu Occitanie.

Un déplacement à Bayonne n'est jamais évident, même si les tribunes du Stade Jean-Dauger resteront vides ce samedi. Les Toulousains affrontent en effet l'Aviron Bayonnais sur sa pelouse pour la 11ème journée de Top 14. Coup d'envoi à 18h15.

Des promesses... Et des retours

C'est l'occasion pour le Stade Toulousain de confirmer la tendance des derniers matchs. Après un début de période de doublons internationaux très compliquée, les Rouge et Noir viennent d'enchaîner avec deux victoires plus rassurantes face à Pau (16-22) et la semaine dernière face à Agen (63-18).

Les Toulousains, deuxièmes au classement de Top 14 avec quelques matchs d'avance sur leurs adversaires, peuvent en plus compter sur de nombreux retours ce samedi. Julien Marchand, Antoine Dupont, Cyril Baille et Romain Ntamack seront en effet titulaires.

L'arrière et champion du monde sud-africain Cheslin Kolbe fait également son retour dans le XV de départ. Autant de belles promesses pour un Stade Toulousain qui doit tout de même se méfier de ces Bayonnais.

Le dernier déplacement à Jean-Dauger, dernier match de la saison 2019-2020 avortée, n'avait en effet pas laissé de très bons souvenirs aux hommes d'Ugo Mola (défaite 20-10).

L'Aviron a des bases très solides dans le jeu, c'est ce qui leur permet de battre de grosses équipes. Ils sont performants sur la conquête, les zones d'affrontement, les rucks... Sans oublier leurs individualités, on connaît les qualités de cette équipe" - Jean Bouilhou, l'entraîneur des avants du Stade Toulousain.

A suivre sur France Bleu Occitanie

Aviron Bayonnais-Stade Toulousain, une rencontre à suivre comme d'habitude sur France Bleu Occitanie. Avant-match dès 17h45 sur notre antenne et coup d'envoi de la rencontre à 18h15.