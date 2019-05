EN DIRECT - Challenge Cup : suivez la finale entre l'ASM Clermont et le Stade Rochelais

Clermont-Ferrand, France

C'est en Angleterre, à Newcastle, que se déroule la finale franco-française de Challenge Cup. Ce vendredi soir, l'ASM Clermont Auvergne affronte le Stade Rochelais. Les Jaune et Bleu sont les grands favoris avec 8 victoires en 8 matches. Le coup d'envoi sera donné à 20h45 du Saint James' Park. Vous pourrez suivre la rencontre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne dès 20h.

Jean-Pierre Morel et Gilles Darlet seront en direct du Saint James' Park à Newcastle. A Clermont-Ferrand, Julien Oury sera au HPark avec les supporters clermontois et Aurélien Rougerie. L'antenne vous est ouverte dès 20h pour nous faire part de vos pronostics et de vos commentaires au 04.73.34.20.00. Cette soirée "spéciale finale" est animée par Matthieu Moebs.

La composition de l' @ASMOfficiel pour la finale de la @ERChallengeCup demain à Newcastle. Pas de surprise pour affronter le @staderochelais#ASMSRpic.twitter.com/53ChcYCdfY — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) May 9, 2019

