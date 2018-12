EN DIRECT - Challenge Cup : suivez le match de l'ASM Clermont face aux Dragons de Newport

Suivez en direct le match de Challenge Cup Asm-Clermont et Dragons de Newport ce samedi 15 décembre

Clermont-Ferrand, France

Pour la quatrième journée de la Challenge Cup, les rugbymen clermontois reçoivent les Dragons de Newport ce samedi à 14h. L'ASM, en tête de sa poule, compte 15 points, et demeure invaincue. Et ils comptent bien continuer leur parcours sans-faute avant trois gros matches de Top 14. Suivez la rencontre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne à partir de 13h45.

Ecoutez votre match en direct sur France Bleu Pays d'Auvergne

