EN DIRECT - Champions Cup : suivez Clermont-Toulouse sur France Bleu Occitanie

Ils se connaissent par cœur, se sont affrontés à cinq reprises en finale du Top 14. Clermont et Toulouse se retrouvent ce dimanche après-midi (16 heures) pour un quart de finale de Champions Cup très attendu.

Les stats en faveur de Toulouse

8 : Toulouse a gagné 8 de ses 10 derniers déplacements en Coupe d'Europe.

18 : Toulouse va disputer son 18e quart de finale de coupe d'Europe, égalant le Munster éliminé en huitièmes.

2 : face aux clubs français, Toulouse n'a perdu que deux fois en 16 confrontations européennes.

2 : Clermont reste sur deux défaites consécutives à domicile en coupe d'Europe. Autant que sur les 37 premiers matches.

21 : cela fait près de 21 ans que Toulouse n'a plus gagné à Clermont. Un 4 mai 2002. Depuis, les Rouge et Noir restent sur 15 défaites et un nul.

Avant-match dès 15 heures

France Bleu Occitanie vous fait vivre ce quart de finale de Coupe d'Europe en direct et en intégralité avec Philippe Gleyze et Julien Balidas depuis le Michelin. Prise d'antenne dès 15 heures et coup d'envoi à 16 heures.