EN DIRECT - Champions Cup : suivez la demi-finale La Rochelle-Leinster

C'est un match historique pour le Stade Rochelais. Les jaunes et noirs disputent ce dimanche 2 mai 2021 leur première demi-finale de Champions Cup au stade Marcel Deflandre face aux Irlandais du Leinster. Tous les espoirs sont permis pour les Rochelais qui s'étaient imposés avec brio face aux Anglais de Sale en quart de finale le 10 avril dernier après l'avoir emporté en huitième face à Gloucester. Malgré le coronavirus et ses contraintes, les supporters des maritimes et toute la ville se sont mobilisés.

Le match en direct

Ce dimanche, France Bleu La Rochelle vous fait vivre l'événement. Suivez la rencontre en direct en écoutant France Bleu dès 15h.

L'autre demi-finale de Champions Cup s'est conclue samedi par la qualification des Toulousains face à l'UBB sur le score de 21 à 9. La finale sera disputée le 22 mai à Twickenham.

