EN DIRECT - Champions Cup : suivez la finale entre le Leinster et La Rochelle à Dublin

L'Aviva Stadium de Dublin sera plus bleu que noir et jaune ce samedi.

Qui sera sacré champion d'Europe cette année ? Le Stade Rochelais affronte le Leinster ce samedi, à l'Aviva Stadium de Dublin, à partir de 17h45 et tente de garder son titre, arraché de justesse l'année dernière face aux Irlandais. Le Stade Rochelais va-t-il renouveler l'exploit de 2022 ? France Bleu La Rochelle vous emmène à Dublin. Deux commentateurs dans les tribunes d'un Aviva Stadium complet : Gérald Paris et l'ancien joueur Didier Morin. Retrouvez l'ambiance sur le Vieux port, et la ferveur des supporters.

ⓘ Publicité

L'essentiel

Début du match à 17h45 à l'Aviva Stadium de Dublin

La Rochelle joue sa troisième finale de Coupe d'Europe de rugby

Écoutez l'émssion spéciale de France Bleu La Rochelle à partir de 17h

loading

Suivez la journée de finale en direct

loading

12h50 : Un objectif pour les Jaune et Noir : ramener la coupe !

12h05 : Antoine Hastoy, l’ouvreur de La Rochelle, est le meilleur marqueur de points de la compétition cette année. Il a inscrit un total de 85 points jusqu’à présent, quatre de plus que le numéro 10 du Leinster, Ross Byrne.

12h : Le Leinster va-t-il vouloir prendre sa revanche après trois défaites contre La Rochelle ? En 2022 en finale, le score avait été serré jusqu'à la fin. Le Stade Rochelais s'était imposé 24 à 21 face au club irlandais, grâce notamment à un essai de dernière minute de l'ailier des Jaune et Noir Arthur Retière.

11h55 : Bonjour et bienvenue ! Tous derrière les Jaune et Noir !