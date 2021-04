Pour la première fois de son histoire, l'Union Bordeaux-Bègles dispute un match de phase finale de la grande coupe d'Europe. Et retrouve ce dimanche (16h) Bristol, leader du championnat d'Angleterre. Match à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde.

EN DIRECT - Champions Cup : suivez le 8ème de finale entre l'UBB et Bristol sur France Bleu Gironde

Vainqueur de ses deux matchs de poule cet automne avant la suspension de la compétition, l'UBB a gagné le droit de goûter aux phases finales de la Champions Cup qui connaîtra pour la première fois des huitièmes de finale.

Invitée à la table des grands, l'Union va être servie avec un choc à Chaban-Delmas face aux Bristol Bears, leader incontesté de la Premiership et bourreau des Girondins en demi-finale de la Challenge Cup (37-20 ap).

Vivez tous les matchs de l'UBB en intégralité sur France Bleu Gironde. © Radio France - Bénédicte Courret

Face à une équipe complète, en pleine confiance et qui pratique un rugby total, l'UBB va devoir réaliser un très grand match pour passer l'obstacle et s'offrir un quart de finale, toujours à domicile, face au vainqueur du duel entre le Racing 92 et Edimbourg, programmé également ce dimanche (13h30).

Les compos

UBB : 15. Romain Buros, 14. Yoram Falatea-Moefana, 13. Pablo Uberti, 12. Rémi Lamerat, 11. Ben Lam, 10. Matthieu Jalibert, 9. Maxime Lucu, 1. Jefferson Poirot (c), 2. Clement Maynadier, 3. Vadim Cobilas, 4. Cyril Cazeaux, 5. Jandré Marais, 6. Cameron Woki, 7. Guido Petti, 8. Scott Higginbotham.

Remplaçants : 16. Joseph Dweba, 17. Thierry Paiva, 18. Lekso Kaulashvili, 19. Kane Douglas, 20. Alexandre Roumat, 21. Yann Lesgourgues, 22. Ulupano Seuteni, 23. Nans Ducuing,

Bristol : 15. Charles Piutau, 14. Luke Morahan, 13. Semi Radradra, 12. Alapati Leiua, 11. Henry Purdy, 10. Callum Sheedy (c), 9. Andy Uren, 1. Yann Thomas, 2. Bryan Byrne, 3. Kyle Sinckler, 4. Dave Attwood, 5. Joe Joyce, 6. Chris Vui, 7. Daniel Thomas, 8. Nathan Hughes.

Remplaçants : 16. Will Capon, 17. Max Lahiff, 18. John Afoa, 19. Ed Holmes, 20. Ben Earl, 21. Harry Randall, 22. Sam Bedlow, 23. Piers O'Conor

UBB-Bristol, match à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr avec Julien De Jong, Arnaud Carré et notre consultant, l'ancien international Guy Accoceberry.