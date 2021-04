EN DIRECT - Champions Cup : suivez le choc entre l'UBB et le Racing 92 sur France Bleu Gironde

L'UBB continue d'écrire son histoire. Alors qu'elle fêtera en mai son accession en Top 14, elle croque avec gourmandise dans une Champions Cup qu'elle redécouvre après deux apparitions en 2015 et 2016.

Outsider face à Bristol, elle a parfaitement négocié son 8ème de finale face au leader du championnat anglais en s'imposant (36-17) à l'issue d'une rencontre bien maîtrisée.

On a un autre gros morceau qui arrive, qui en tant qu'équipe a cent ans d'avance sur nous en termes d'expérience.

"On a battu Bristol qui était un épouvantail, explique Christophe Urios, on a un autre gros morceau qui arrive, qui en tant qu'équipe a cent ans d'avance sur nous en termes d'expérience. Mais on veut aller le plus loin possible."

Mais il faudra faire aussi bien, voire mieux, pour écarter de son chemin le Racing 92 qui tourne autour du titre européen depuis plusieurs années. Battus d'un point par Exeter lors de la dernière finale, les Franciliens font partie des favoris et leur démonstration (56-3) face à Edimbourg dimanche dernier en dit long sur leur motivation.

Pour passer l'obstacle, l'Union va donc devoir rendre une copie encore plus propre. "Il faut réussir à rééditer ce genre de performance en étant un peu meilleur, un peu plus dans la maîtrise, insiste le capitaine Jefferson Poirot. A chaque fois il faut mettre le curseur un peu plus haut. C'est un nouveau test de caractère."

L'UBB alignera une équipe proche de celle qui a battu Bristol avec seulement deux changements. La titularisation de Kane Douglas à la place de Jandre Marais en deuxième ligne et le retour de l'ailier Santiago Cordero, absent depuis trois mois.

Les compos

UBB : 15. Romain Buros, 14. Santiago Cordero, 13. Yoram Falatea-Moefana, 12. Rémi Lamerat, 11. Ben Lam, 10. Matthieu Jalibert, 9. Maxime Lucu, 1. Jefferson Poirot (c), 2. Clement Maynadier, 3. Vadim Cobilas, 4. Kane Douglas, 5. Cyril Cazeaux, 6. Cameron Woki, 7. Guido Petti, 8. Scott Higginbotham.

Remplaçants : 16. Joseph Dweba, 17. Lekso Kaulashvili, 18. Ben Tameifuna, 19. Thomas Jolmes, 20. Alexandre Roumat, 21. Yann Lesgourgues, 22. Ulupano Seuteni, 23. Nans Ducuing.

Racing 92 : 15. Emiliano Boffelli, 14. Louis Dupichot, 13. Olivier Klemenczak, 12. Kurtley Beale, 11. Juan Imhoff, 10. Antoine Gibert, 9. Maxime Machenaud (c), 1. Eddy Ben Arous, 2. Camille Chat, 3. Cedate Gomes Sa, 4. Boris Palu, 5. Donnacha Ryan, 6. Wenceslas Lauret, 7. Baptiste Chouzenoux, 8. Jordan Joseph.

Remplaçants : 16. Teddy Baubigny, 17. Guram Gogichashvili, 18. Georges Henri Colombe, 19. Luke Jones, 20. Ibrahim Diallo, 21. Teddy Iribaren, 22. Francois Trinh-Duc, 23. Donovan Taofifenua.

UBB - Racing 92, c'est à vivre sur France Bleu Gironde et francebleu.fr avec Julien De Jong, Arnaud Carré et notre consultant, l'ancien international Guy Accoceberry.