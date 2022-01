EN DIRECT - Champions Cup : suivez le match de l'ASM Clermont contre Sale

L'ASM Clermont dispute ce dimanche 16 janvier la troisième journée de phase de poule de Champions Cup de rugby en accueillant les Sharks de Sale. Après une défaite en ouverture à domicile face à la province irlandaise de l'Ulster et la neutralisation de la deuxième journée de la compétition, le duel face aux Anglais se jouera donc sur une seule rencontre, celle de ce dimanche. Le coup d'envoi est donné à 18h30, match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne.

L'ASM vit un début de saison fait de haut et de bas, symbolisé par une saison seulement équilibré en Top 14, sept victoires pour sept défaites et une septième place au classement. La fin d'un cycle s'annonce avec le départ acté du demi de mêlée Morgan Parra après 13 saisons en jaune et bleu et de l'ouvreur Camille Lopez, au club depuis huit ans.

En face, Sale n'est pas non plus en grande forme, seulement 10e au classement du championnat anglais avec quatre victoires, un nul et sept défaites. Les Sharks ont en revanche mieux démarré leur campagne européenne avec un succès lors de la première journée contre l'équipe galloise des Ospreys.

Suivez toute l'actualité de l'ASM Clermont Auvergne et de la Champions Cup sur France Bleu.