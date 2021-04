EN DIRECT - Champions Cup : suivez le match de l'ASM Clermont chez les Wasps

La dernière confrontation entre l'ASM Clermont et les Wasp de Londres remonte à 2007

Plus de trois mois après la fin de la phase de poules, la coupe d'Europe reprend ce samedi pour l'ASM Clermont. Les clermontois se déplacent à Londres pour affronter les Wasps en 8e de finale de cette Champions Cup. Le coup d'envoi est donné à 13h30, une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne. Clermont est 4 du Top 14 alors que les Wasp souffrent cette saison, 9e du championnat anglais, avec un bilan de cinq victoires et sept défaites, dont une triste série de trois revers consécutifs. Le vainqueur affrontera le week-end prochain le vainqueur du choc de ces 8e de finale Munster-Toulouse.

